Умер всемирно известный музыкант и композитор Дживан Гаспарян

Умер Дживан Гаспарян. Фото: Корреспондент

Всемирно известный армянский музыкант, мастер игры на дудуке и композитор Дживан Гаспарян умер в возрасте 92 лет.

"С глубокой болью пишу о своей большой потере. Да упокоит Бог твою душу на небесах", – написал в фейсбуке его внук .

Причина смерти музыканта не называется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На "Евровидение" поедет дударь

Гаспарян объездил с концертами свыше ста стран, музыка в его исполнении звучит в фильмах "Последнее искушение Христа" и "Гладиатор", он работал со многими мировыми звездами, среди которых Брайан Мэй, Питер Гэбриел и Серж Танкян. В 2006 году Гаспарян был номинирован на премию "Грэмми".