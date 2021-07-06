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вторник, 06 июля 2021 23:33

Умер всемирно известный музыкант и композитор Дживан Гаспарян

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Умер всемирно известный музыкант и композитор Дживан Гаспарян
Умер Дживан Гаспарян. Фото: Корреспондент

Всемирно известный армянский музыкант, мастер игры на дудуке и композитор Дживан Гаспарян умер в возрасте 92 лет.

"С глубокой болью пишу о своей большой потере. Да упокоит Бог твою душу на небесах", – написал в фейсбуке его внук .

Причина смерти музыканта не называется.

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Гаспарян объездил с концертами свыше ста стран, музыка в его исполнении звучит в фильмах "Последнее искушение Христа" и "Гладиатор", он работал со многими мировыми звездами, среди которых Брайан Мэй, Питер Гэбриел и Серж Танкян. В 2006 году Гаспарян был номинирован на премию "Грэмми".

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