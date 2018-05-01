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вторник, 01 мая 2018 19:22

Умер создатель логотипа Playboy

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Автор: "Укроп news"
  Пол Арт создал первую обложку Playboy
Пол Арт создал первую обложку Playboy

28 апреля умер один из основателей эротического журнала Playboy Арт Пол.

Он создал его символ-зайчик. О смерти рассказала вдова Пола, сообщает The Washington Post.

Арт-директор Playboy умер вследствие пневмонии на 94-м году жизни. Пол также является дизайнером первой обложки журнала с Мэрилин Монро.

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В течение последних 40 лет, икона развлечений, Хью Хефнер жил в имении "Плейбой", где провел огромное количество вечеринок. Дом площадью 2 тыс. кв. м находится на окраине загородного клуба Лос-Анджелеса в районе Беверли-Хиллз. Весь комплекс включает в себя главный дворец с 29 комнатами и гостевой дом с четырьмя спальнями.

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