Умер создатель логотипа Playboy

Автор: "Укроп news" Пол Арт создал первую обложку Playboy

28 апреля умер один из основателей эротического журнала Playboy Арт Пол.

Он создал его символ-зайчик. О смерти рассказала вдова Пола, сообщает The Washington Post.

Арт-директор Playboy умер вследствие пневмонии на 94-м году жизни. Пол также является дизайнером первой обложки журнала с Мэрилин Монро.



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В течение последних 40 лет, икона развлечений, Хью Хефнер жил в имении "Плейбой", где провел огромное количество вечеринок. Дом площадью 2 тыс. кв. м находится на окраине загородного клуба Лос-Анджелеса в районе Беверли-Хиллз. Весь комплекс включает в себя главный дворец с 29 комнатами и гостевой дом с четырьмя спальнями.