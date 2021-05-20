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четверг, 20 мая 2021 00:30

Умер главный дирижер Львовской оперы

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Умер главный дирижер Львовской оперы
Умер дирижер Михаил Дутчак. Фото: сайт Львовской национальной оперы

Умер главный дирижер Львовской национальной оперы Михаил Дутчак.

"С глубоким прискорбием сообщаем о смерти Михаила Михайловича Дутчака (1953-2021) - многолетнего главного дирижера Львовской национальной оперы, народного артиста Украины", - сообщается на странице оперы в Facebook.

Маэстро отдал театру 45 лет своей жизни.

Парастас и чин похорон состоится 20 мая в 10:00 в церкви Пресвятой Богородицы ПЦУ в с. Малехови, прощание в фойе Львовской национальной оперы – с 13:00 до 14:00, похороны - на Лычаковском кладбище в 15:00.

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Михаил Михайлович Дутчак работал во Львовском театре оперы и балета с 1976 года.

В 1978-м окончил Львовскую государственную консерваторию им. Николая Лысенко (факультет дирижирования), получил должность дирижера. Главный дирижер театра с апреля 2001 года по декабрь 2019 года.

За постановку оперы "Моисей" в 2001 году награжден премией Львовской облгосадминистрации - "Слава Львова".

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