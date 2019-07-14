Умер глава Норильского восстания Степан Семесюк

Степан Семенюк умер в Польше. Фото: УИНП

Политзаключенный, проводник ОУН-УПА, один из организаторов повстанческого движения на Волыни Степан Семенюк умер в возрасте 99 лет в польском городе Зелена Гура 12 июля. Родился 19 января 1920 в селе Гаразджа Луцкого района. Его настоящее имя Степан Драницкий. Работал учителем истории. В Организацию украинских националистов вступил в 1938 году. В типографии Колковской республики издал пособие для начальной школы "Украиноведение", а после перехода фронта в августе 1944-го стал референтом пропаганды ПО УПА под псевдонимом "Тютюнник".

С приходом немцев перешел на нелегальное положение, был проводником ОУН, участвовал в боях.9 сентября 1944 был арестован НКВД. При себе Степан имел документы на фамилию Семенюка, с ним и был осужден как рядовой боец ​​УПА и гражданин Польши.

Приговорили к расстрелу и 79 суток он просидел в камере смертников, ожидая казни. Впоследствии приговор заменили на 20 лет каторги, сообщают в Украинском институте нацпамяти.

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"Положили меня на табуретке животом, растащили тело так, что ноги были вытянуты в одну сторону, а голова - в другой, прижали своими ногами мои ноги и голову к полу, тело напнулось, как дуга. Двое держали меня, натянутого через табурет, а третий бил длинными и гибкими палками (или железным прутом, уже точно не помню) вдоль тела от спины до пят по ногам, и от спины к голове. Боль от этих ударов - немилосердная. Примитивный метод, о котором даже не читал, а какой жестокий! Это привело к тому, что долгое время я не мог лежать на спине ... на щастья, пол был бетонный, и его холод несколько уменьшал боль. Сколько прошло дней, не помню ... ", - вспоминал те события в в своей книге "... И погибали первыми".

За десять лет побывал в лагерях Иркутска, Норильска, Воркуты, Мордовии, в центральном изоляторе во Владимире на Клязьме, в тюрьме в Иркутске.

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В 1953 году он стал одним из руководителей Норильского восстания, добившись существенного смягчения условий содержания.

В 1955-м его депортировали в Польшу. После освобождения он работал на стройке, поселился в городе Зелена Гура, женился.

Часто приезжал в Украину, путешествовал по историческим местам, встречался с молодежью в школах и институтах и до последнего момента пристально следил за ситуацией в Украине.

О Норильском восстание Степан Семенюк сказал: "Мы решили: если умереть, то умереть стоя, а не сидя, лежа пластом".