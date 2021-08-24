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вторник, 24 августа 2021 11:41

Умер екснардеп Владимир Бондаренко

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Умер екснардеп Владимир Бондаренко
Умер экс-нардеп и бывший председатель КГГА Владимир Бондаренко. Фото: facebook.com/t.melihova

Умер народный депутат II-IV и VI-VII созывов, экс-голова Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко. Политика не стало на 69-м году жизни.

Об этом во вторник, 24 августа, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким Владимира Бондаренко. И его соратникам из партии "Родина. Он посвятил много лет своей жизни политике и Украине. Народный депутат нескольких созывов, депутат Киевсовета, в 2014 был председателем КГГА. Владимир Дмитриевич был взвешенным, принципиальным и отзывчивым человеком. Светлая память", - написал Кличко.

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Информацию также подтвердила экс-депутат Киевсовета Татьяна Мелихова.

"Ушел из жизни близкий мне человек - Владимир Дмитриевич Бондаренко. Патриот Украины. Активный участник Помаранчевой революции и Революции достоинства. Основатель етнокомплекса "Украинское село". Все невозможно перечислить. Надежный друг, хороший семьянин. Сочувствую семье. Скучаю", - написала она в Facebook.

Умер экс-нардеп от фракции "Объединение Самопомощь" Лев Пидлисецкий. Мужчине было 44 года. Долгое время боролся с онкологией. Пидлисецкий - львовский предприниматель, политик, бывший депутат Верховной Рады. Возглавлял крупные энергетические предприятия, входил в Наблюдательный Совет Укрэнерго, сообщили в Львовском горсовете. На выборах 2014 вошел в Верховную Раду в составе политической партии "Объединение Самопомощь".

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