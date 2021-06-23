Умер экс-игрок киевского "Динамо"

В Ивано-Франковске умер футболист Ярослав Думанский. Ему был 61 год.

Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба "Динамо".

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"С прискорбием узнали о смерти бывшего игрока киевского "Динамо" Ярослава Думанского в возрасте 61 года. Думанский защищал цвета нашего клуба с 1981-го по 1984 год, в чемпионатах СССР провел 60 матчей и забил четыре мяча. За время выступлений в составе "бело-синих" Ярослав Думанский выиграл золото в 1981 году и Кубок СССР в 1982-м", - говорится в сообщении.

Ярослав Думанский родился 4 августа 1959 года в городе Станиславе (ныне Ивано-Франковск). С 13 лет начал заниматься футболом. В 1976 году провел свой первый матч в Первой лиге первенства СССР по футболу.

В юности Думанский играл за команду Ивано-Франковска, потом его пригласили во львовскую команду "Карпаты". Там он играл в Первой и Высшей лиге с 1977-й по 1981 год. В 1979 году стал победителем первой лиги в составе "Карпат".

В 1981 году перешел в киевское "Динамо". В том же году стал чемпионом СССР. В 1982 году - обладателем Кубка СССР и серебряным призером чемпионата страны.

В 1985-м сыграл один матч в Высшей лиге за московское "Динамо". В 1986 годуиграл за харьковский "Металлист". С 1987-го по 1990 год - за Ивано-Франковскую команду "Прикарпатье". После завершения спортивной карьеры стал тренером в футбольной школе.