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Умер актер из известных уголовных триллеров

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Умер актер из известных уголовных триллеров
Майкл К. Уильямс был найден мертвым в своей квартире в Нью-Йорке в понедельник. Фото: nypost.com

Американского актера Майкл Кеннета Уильямса нашли мертвым в квартире в Нью-Йорке.

Официальная причина смерти Уильямса неизвестна. В ряде американских СМИ пишут, что причиной смерти могла стать передозировка героином или фентанилом. О возможной передозировке сообщают источники NBC 4 New York.

Тело 54-летнего актера нашел племянник.

Кеннет Уильямс прославился благодаря сериалу HBO "Провода", в котором сыграл грабителя, который специализировался на задержании наркоторговцев в Балтиморе. В течение 2002-2008 годов вышло пять сезонов криминального триллера.

Актер также известен по роли Чалки Уайта в сериале "Подпольная империя".

Уильямс был номинирован на премию "Эмми" за несколько ролей, в том числе в сериале "Страна Лавкрафт" и фильме "Бесси".

Уильямс является обладателем премии Гильдии актеров за игру в телешоу "Подпольная империя" (2010-2014).

За роль в хоррор-сериале "Страна Лавкрафта, который вышел в 2020 году, Уильямс получил премии Critics 'Choice Television Award и Hollywood Critics Association TV Awards, а также был номинирован на "Эмм ".

6 сентября умер французский актер Жан-Поль Бельмондо. Ему было 88 лет.

Актер умер в своем доме в Париже.

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