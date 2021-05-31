"Украинский писатель - дерево, которое выросло не там и не так": семь цитат Михаила Слабошпицкого

 
Ексклюзивы
1/5
Медийный ресурс не поможет. Какие перспективы у партии Колесникова
Медийный ресурс не поможет. Какие перспективы у партии Колесникова
Просмотров: 18
"Устали от безконцертной ж..пы" - как Киев громко отгулял День города
"Устали от безконцертной ж..пы" - как Киев громко отгулял День города
Просмотров: 2205
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Просмотров: 495
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
8 Просмотров: 828
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Просмотров: 1467
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Просмотров: 1206
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Просмотров: 2241
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
Просмотров: 1179
Шампанское, кофе и чудесное настроение - волшебные снимки с Андреевского спуска
Шампанское, кофе и чудесное настроение - волшебные снимки с Андреевского спуска
Просмотров: 1575
Киев начинает гулять День города - яркие фото
Киев начинает гулять День города - яркие фото
Просмотров: 1053
Фото
Все фото
4
6
13
3
5
В авиакатастрофе погиб &quot;Тарзан&quot; - актер Джо Лара
В авиакатастрофе погиб "Тарзан" - актер Джо Лара
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
Попрощались с писателем и политиком Владимиром Яворивским
Попрощались с писателем и политиком Владимиром Яворивским
Умер автор легендарных памятников Киева
Умер автор легендарных памятников Киева
Внук короля Греции, посещал Киев - 10 фактов о принце Филиппе
Внук короля Греции, посещал Киев - 10 фактов о принце Филиппе
Видео
Все видео
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Не стало первого исполнителя песни "Два кольори"
Не стало первого исполнителя песни "Два кольори"
Умер дирижер хора им. Веревки
Умер дирижер хора им. Веревки
Элизабет Тейлор "опоздала" на собственные похороны
Элизабет Тейлор "опоздала" на собственные похороны
11 бойцов, погибших в феврале на фронте - истории и фото
11 бойцов, погибших в феврале на фронте - истории и фото
Интервью
1/5
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Просмотров: 99
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 423
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 288
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1827
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 324
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
30 мая 2021
Просмотров: 621
Життя покарало
– Ми про них забули, а вони спливли. Чекаємо, – говорить Олексій. Із ним уперше за 10 років зв'язалася троюрідна тітка з Херсонщини. ...
понедельник, 31 мая 2021 14:15

"Украинский писатель - дерево, которое выросло не там и не так": семь цитат Михаила Слабошпицкого

  Комментировать
&quot;Украинский писатель - дерево, которое выросло не там и не так&quot;: семь цитат Михаила Слабошпицкого
30 мая умер украинский писатель, литературовед и общественный деятель Михаил Слабошпицкий. Ему было 74 года. ФОТО: Facebook

Вчера, 30 мая, на 75 году умер украинский писатель, литературовед, общественный деятель, член Национального союза писателей Украины Михаил Слабошпицкий.

Он автор более двух десятков книг для детей и юношества, прозы, публицистики и литературной критики. Среди наиболее популярных "Поэт из ада (Феодосий Осьмачка)", "Никифор Дровняк с Криницы", "С голоса нашей Клио", "Украинские меценаты", "Украинец, который отказался быть бедным" о Петре Яцике, "Пейзаж для Оранжевой революции", "25 поэтов украинской диаспоры", а также детские - "Слава и Жарко","Мальчик Валь", "Озеро Олдан", "Попугай с осенней ветви"; повестей "Ветка можжевельника с Сааремаа", "Души на ветрах". Его роман "Мария Башкирцева" выходил в переводах на французский и русский языки.

Gazeta.ua собрала лучшие цитаты писателя.

Украинские писатели в особой ситуации, что ты больше ответственности, чем твои коллеги из Франции, Англии ... Украинский писатель - дерево, которое выросло не там и не так. Украинский писатель должен быть революционером, будитилем, просветителем, учителем, моральным авторитетом и рядом со священником в том обществе стоять, а потом быть может, писателем. Когда такое слабое государство и мы все чувствуем, что оно не очень украинское государство наше, опять украинскому писателю приходится быть в последнюю очередь писателем, потому что он должен возглавлять демонстрации, протесты ... Мечтается, что наконец украинский писатель наконец станет просто писателем.

Смею считать себя профессионалом, но не умею уже написать теплых и человечных историй, детских книг, ведь дети уже взрослые и нет тех любопытных глаз рядом.

Издание книг - следствие деятельности энтузиастов. Государство все сделало, чтобы уничтожить украинскую книгу. Так же с другими отраслями культуры.

Я не исповедую фанатизма, что литература творит человека, знаю, что книга - это мина замедленного действия и она сидит в душе и когда может сработать и повлиять.

Для написания больших книг надо быть счастливым человеком. А мне посчастливилось знать стольких людей: Николая Бажана, Павла Загребельного, Петра Яцика, Григора Тютюнника, Евгения Гуцало ... И с детских лет я был инфицирован книгой.

В тренде деинтелектуальнисть, а интеллектуалов надо в зоопарке показывать.

Как мотивировать к чтению айфонное поколения? Это мировая проблема. Но если дома есть книги, ребенок будет читать. Новости можно читать в интернете, а вот книгу надо держать в руках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер главный дирижер Львовской оперы

Михаил Слабошпицкий - член Национального союза писателей Украины, лауреат национальной премии имени Тараса Шевченко (2005), за роман-биографию "Поэт из ада". Среди его работ - документальная, публицистическая и биографическая проза, а также многочисленные произведения для детей. Его сын Мирослав является известным украинским кинорежиссером, дочь Иванна - журналисткой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Украинский писатель - дерево, которое выросло не там и не так": семь цитат Михаила Слабошпицкого». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
мая

"Подстрелили, били прикладами по голове" - бандиты напали на ферму

Не выдержала бунта: тюрьму закрыли через несколько дней после беспорядков заключенных

Основали комитет по охране воинских захоронений

Убийство Кирилла Тлявова: как слушается резонансное дело

Gangnam Style рекордно подорвала YouTube

Не смогли запустить Биг-Бен

Патрульный прострелил голову 5-летнему мальчику

Самое читаемое
Уникальный мост и бродячие собаки - каким был Киев 100 лет назад
Уникальный мост и бродячие собаки - каким был Киев 100 лет назад
17
 Просмотров: 6984
Гороскоп на 31 мая - 6 июня: что удастся лучше в первую неделю лета
Гороскоп на 31 мая - 6 июня: что удастся лучше в первую неделю лета
 Просмотров: 6282
Как приготовить чесночные стрелки: пикантные рецепты
Как приготовить чесночные стрелки: пикантные рецепты Просмотров: 3159
Блондинки празднуют: ТОП-10 самых сексапильных блондинок украинского шоубиза
Блондинки празднуют: ТОП-10 самых сексапильных блондинок украинского шоубиза
10
 Просмотров: 3114
Нардеп оригинально поздравил Киев с Днем города
Нардеп оригинально поздравил Киев с Днем города
5
 Просмотров: 2700
Некрологи
В авиакатастрофе погиб "Тарзан" - актер Джо Лара
В авиакатастрофе погиб "Тарзан" - актер Джо Лара
4
 Просмотров: 1512
Умер писатель Михаил Слабошпицкий
Умер писатель Михаил Слабошпицкий 1 Просмотров: 612
Первый привитый от ковиду и самая известная балерина Италии: кого не стало на этой неделе
Первый привитый от ковиду и самая известная балерина Италии: кого не стало на этой неделе
 Просмотров: 765
На похороны Ивана Франко не давали разрешения
На похороны Ивана Франко не давали разрешения
 Просмотров: 333
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
6
 Просмотров: 8226
Больше всего комментируют
8
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
2
Ляшко рассказал, кого из заместителей оставит
2
Британские спецагенты допускают искусственное происхождение Covid-19
1
Голливудский актер стал членом российской партии
1
Шевченко радовался победе "Челси" в компании российского олигарха
Голосов: 2403
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть