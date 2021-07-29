У Ахтема Сеитаблаева умерла мать в оккупированном Крыму

Автор: Facebook Ахтема Сеитаблаева В украинского режиссера, актера театра и кино, сценарист Ахтема Сеитаблаева в оккупированном Крыму умерла мать Суби ханум Налбандова

В украинского режиссера, актера театра и кино, сценариста Ахтема Сеитаблаева в оккупированном Крыму умерла мама Субие ханум Налбандова. Женщине было 83 года.

Об этом в Facebook написал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и выразил соболезнования Ахтему Сеитаблаеву.

"Субие ханум Налбандова родилась 24 марта 1938-го в Крыму. Ее семья вместе со всем крымскотатарским народом была депортирована 18 мая 1944 года. К 1955-му семья Субие ханум удерживалась на спецпоселении в Марийской АССР, в условиях, где и взрослые, и дети использовались на каторжных работах по ручной заготовке леса.

В 1955 году семья Налбандов переехала в Таджикистан. Здесь любовь к пению привела Субие ханум в кружок, созданный ее братом - будущим композитором - Эдемом Налбандовым", - рассказал Рефат Чубаров.

Закончив Ленинабадская музучилище, Субие ханум Налбандова поступила в Ташкентский театральный институт.

В 1990-м семья Субие Налбандовой вернулась в Крым, где она преподавала вокал и сценическую речь в Крымском училище культуры.

Автор: Іnstagram.com/seitablaiev 1990 семья Налбандов Суби вернулась в Крым. На фотографии Ахтем Сеитаблаев с матерью

"В 1992 году началось новая самая важная страница жизни Субие Налбандовой. Начав работать в крымскотатарской редакции ГТРК "Крым", она создала первую в истории крымскотатарской культуры детскую телепередачу - "Мерабаньиз, балалар". Для передачи все ей приходилось делать самой: шить куклы, двигать их в кадре, озвучивать фильмы, писать сказки и стихи, готовить детей к эфиру. Но результат того стоит: огромная популярность, любовь зрителей, поколение детей, которые открыли для себя крымскотатарский язык и культуру.

Сегодня крымскотатарский народ потерял писательницу, педагога, актрису, певицу, автора и ведущую первой телевизионной детской крымскотатарской программы.

От имени Меджлиса крымскотатарского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования Ахтему Сеитаблаеву в связи с невосполнимой потерей матери, а также всем родным, близким и коллегам Субие ханум Налбандовой", - написал глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Ахтем Сеитаблаев опубликовал в Facebook нежную фотографию с матерью.

"Мама ..нет сил сказать прощай.. До встречи.. люблю, люблю, люблю", - подписал он фото.

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В 2019 году украинский актер Ахтем Сеитаблаев впервые за четыре года встретился с матерью, которая осталась в оккупированном Крыму. Увидеться с ней удалось благодаря съемкам ленты "Домой", которые состоялись неподалеку от условной границы с Крымом, на Арабатской стрелке.