Спас тысячи людей: умер украинский миротворец

 
Ексклюзивы
1/5
Грязный воздух. "Мертвые дома" - как должен изменится Киев через 10 лет
Грязный воздух. "Мертвые дома" - как должен изменится Киев через 10 лет
Просмотров: 288
Разумков начал игру на опережение с командой Зеленского
Разумков начал игру на опережение с командой Зеленского
Просмотров: 675
Миллионы олигарха не помогут. Какие перспективы у партии Колесникова
Миллионы олигарха не помогут. Какие перспективы у партии Колесникова
Просмотров: 405
"Устали от безконцертной ж..пы" - как Киев громко отгулял День города
"Устали от безконцертной ж..пы" - как Киев громко отгулял День города
Просмотров: 2466
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Просмотров: 522
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
9 Просмотров: 909
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Просмотров: 1485
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Просмотров: 1224
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Просмотров: 2295
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
Просмотров: 1197
Фото
Все фото
4
6
13
3
5
В авиакатастрофе погиб &quot;Тарзан&quot; - актер Джо Лара
В авиакатастрофе погиб "Тарзан" - актер Джо Лара
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
Попрощались с писателем и политиком Владимиром Яворивским
Попрощались с писателем и политиком Владимиром Яворивским
Умер автор легендарных памятников Киева
Умер автор легендарных памятников Киева
Внук короля Греции, посещал Киев - 10 фактов о принце Филиппе
Внук короля Греции, посещал Киев - 10 фактов о принце Филиппе
Видео
Все видео
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Не стало первого исполнителя песни "Два кольори"
Не стало первого исполнителя песни "Два кольори"
Умер дирижер хора им. Веревки
Умер дирижер хора им. Веревки
Элизабет Тейлор "опоздала" на собственные похороны
Элизабет Тейлор "опоздала" на собственные похороны
11 бойцов, погибших в феврале на фронте - истории и фото
11 бойцов, погибших в феврале на фронте - истории и фото
Интервью
1/5
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 1377
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 315
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Просмотров: 720
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 432
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 288
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
30 мая 2021
Просмотров: 801
Життя покарало
– Ми про них забули, а вони спливли. Чекаємо, – говорить Олексій. Із ним уперше за 10 років зв'язалася троюрідна тітка з Херсонщини. ...
понедельник, 31 мая 2021 18:40

Спас тысячи людей: умер украинский миротворец

  Комментировать
Автор: Facebook
  30 мая от тяжелой формы Covid-19 умер полковник Николай Верхогляд. Он был командующим украинского миротворческого контингента в мусульманском анклаве Жепа во время войны в Боснии
30 мая от тяжелой формы Covid-19 умер полковник Николай Верхогляд. Он был командующим украинского миротворческого контингента в мусульманском анклаве Жепа во время войны в Боснии

Вчера, 30 мая, от тяжелой формы Covid-19 умер полковник, командующий украинского миротворческого контингента в мусульманском анклаве Жепа во время войны в Боснии Николай Верхогляд. Ему было 66 лет.

"Это человек, который умел принимать решения. Я служил сержантом, когда Николай Яковлевич проводил переговоры с Ратко Младичем (военный преступник, бывший сербский генерал ЮНА, впоследствии начальник штаба Войска Республики Сербской. - Gazeta.ua). Он, несмотря на то, что мы получали угрозы, добился, чтобы гражданские и десятки украинских миротворцев вышли из окружения живыми. Именно благодаря ему положительно решился вопрос для украинцев и боснийских мусульман - он обеспечил эвакуацию мирного населения ", - рассказал про события 1995 гражданской войны в Боснии Андрей Хлусович, друг Николая Верхогляда, корреспонденту Gazeta.ua.

Николай Яковлевич отстаивал признание поступка украинских миротворцев государством.

"Он хотел, чтобы участники тех операций получили признание. Стучал во все двери, но они были закрыты. Николай Яковлевич никогда не был равнодушным, он действительно заботился о людях ", - добавил Хлусович.

Шесть недель Николай Верхогляд боролся с коронавирусом. Его лечили в госпитале, но большинство дорогих лекарств семья должна покупать самостоятельно.

 

У покойного осталась жена, сын и дочь. Семья живет в Киеве.

Реквизиты для помощи: карта Приватбанка: 4149 6293 1135 7677 (на имя жены Верхогляд Т.П.)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер писатель Михаил Слабошпицкий

Николай Верхогляд - украинский офицер, командующий украинского миротворческого контингента в мусульманском анклаве Жепа во время войны в Боснии. Наиболее известен тем, что во время наступления армии Республики Сербской на мусульманские анклавы Сребреницу и ЖЭКа обеспечил эвакуацию мирного населения Жепы. Вместе с тем, население Сребреницы, где размещался голландский миротворческий контингент, эвакуированы не было, что стало причиной массовых убийств, более известных, как "Резня в Сребренице".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Спас тысячи людей: умер украинский миротворец». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Уникальный мост и бродячие собаки - каким был Киев 100 лет назад
Уникальный мост и бродячие собаки - каким был Киев 100 лет назад
17
 Просмотров: 7893
Гороскоп на 31 мая - 6 июня: что удастся лучше в первую неделю лета
Гороскоп на 31 мая - 6 июня: что удастся лучше в первую неделю лета
 Просмотров: 6642
Блондинки празднуют: ТОП-10 самых сексапильных блондинок украинского шоубиза
Блондинки празднуют: ТОП-10 самых сексапильных блондинок украинского шоубиза
10
 Просмотров: 4041
Как приготовить чесночные стрелки: пикантные рецепты
Как приготовить чесночные стрелки: пикантные рецепты Просмотров: 3726
Нардеп оригинально поздравил Киев с Днем города
Нардеп оригинально поздравил Киев с Днем города
5
 1 Просмотров: 3150
Некрологи
"Это позор на весь мир" - Михаила Слабошпицкого не могут похоронить
"Это позор на весь мир" - Михаила Слабошпицкого не могут похоронить
 Просмотров: 828
Хоронили в день рождения невесты - что известно о парне, которого нашли на дне озера
Хоронили в день рождения невесты - что известно о парне, которого нашли на дне озера
 Просмотров: 1125
"Украинский писатель - дерево, которое выросло не там и не так": семь цитат Михаила Слабошпицкого
"Украинский писатель - дерево, которое выросло не там и не так": семь цитат Михаила Слабошпицкого
 1 Просмотров: 189
В авиакатастрофе погиб "Тарзан" - актер Джо Лара
В авиакатастрофе погиб "Тарзан" - актер Джо Лара
4
 Просмотров: 2142
Умер писатель Михаил Слабошпицкий
Умер писатель Михаил Слабошпицкий 1 Просмотров: 630
Больше всего комментируют
9
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
3
Шария объявили персоной нон грата и лишили статуса беженца в Литве
3
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
2
Британские спецагенты допускают искусственное происхождение Covid-19
1
Шевченко радовался победе "Челси" в компании российского олигарха
Голосов: 2435
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть