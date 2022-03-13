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воскресенье, 13 марта 2022 18:05

Спецтема: Война России против Украины

Россияне убили волонтера Кононова прямо в инвалидной коляске

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Россияне убили волонтера Кононова прямо в инвалидной коляске
Фото: facebook.com/gorovyi.ruslan

В Луганской области российские захватчики убили волонтера, бизнесмена Александра Кононова. Мужчину, который в свое время был освобожден из плена ЛНР, был застрелен в собственном доме.

В селе Боровском под Северодонецком оккупанты убили Кононова, сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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В соцсетях друзья и журналисты, которые общались с волонтером, отметили, что его застрелили прямо в инвалидной коляске. В частности, о смерти Кононова написал в Facebook журналист Руслан Горовой.

"Сани больше нет. Пережить оккупацию, пленение, новое вторжение и быть застреленным в собственном доме прямо в коляске. Твари. Спи, брат. Ты очень крут. Ты настоящий Украинец Донбасса", - отметил Горовой.

Александр Кононов, в результате несчастного случая потерявший руку и ногу, с начала российско-украинской войны 2014 года помогал украинским добровольцам. На собственном авто возил им продовольствие, а иногда – привозил бойцов на позиции.

Вместе с женой попал в руки вражеских войск. 98 дней провел в плену. После освобождения основал собственный бизнес, который развивал сначала в Житомирской, затем - в Черкасской области. Через некоторое время вернулся в родную Луганщину.

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