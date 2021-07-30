Попрощались с рекордсменом Украины

Сегодня, 30 июля, в Белой Церкви Киевской области попрощались с мастером спорта по плаванию Александром Соловьевым. Мужчине было 46 лет. Причина смерти пока неизвестна.
Мужчина работал тренером в Белоцерковской детско-юношеской спортивной школе №1.
Александр Соловьев стал рекордсменом Украины в жиме штанги под водой.
"В последний раз мы с Александром Соловьевым говорили о том, что он хочет повторить свой грандиозный рекорд. Речь шла о жиме 100-килограммовой штанги на глубине погружения 4 метра, которую на задержке дыхания Саша без остановки поднял 24 раза. Никто после него на такой рекорд больше не решился", - написала на своей странице в Facebook руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.
"Национальный рекорд тренера Белоцерковской детско-юношеской спортивной школы №1, мастера спорта Александра Соловьева навсегда останется одним из лучших достижений Украины", - добавила Ветрова.
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25 июля в киевском крематории попрощались с участником Революции достоинства Владимиром Занегиним. Он скончался 23 июля в результате ишемической болезни сердца. Мужчине было 49 лет.
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