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вторник, 27 июля 2021 10:49

Умер Владимир Занегин, которого семь лет назад тяжело ранили на Майдане

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Умер Владимир Занегин, которого семь лет назад тяжело ранили на Майдане
Киевлянин Владимир Занегин умер 23 июля. 7 лет назад, во время расстрела протестующих на Майдане, его тяжело ранили силовики. Фото: Facebook.com

25 июля в киевском крематории попрощались с участником Революции достоинства Владимиром Занегиним. Он скончался 23 июля в результате ишемической болезни сердца. Мужчине было 49 лет.

18 февраля 2014 года Владимира тяжело ранили на Майдане во время расстрела протестующих.

"Владимир получил огнестрельное ранение на Европейской площади со стороны улицы Грушевского. Там находились "беркутовцы", а он был в первых рядах протестующих. Пуля, пробив внутренние органы, вошла в шейку бедра. Там она застряла и осталась. Со временем капсулировалась и извлекать ее не рекомендовали. Еще чем-то раздробило сустав указательного пальца правой руки. Возможно, это была пуля или картечь. Эти утверждения основаны на результатах медицинских обследований, в том числе МРТ. Сначала Владимир лечился в Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи. Потом в итальянской клинике", - рассказал Gazeta.ua друг Занегина Александр Нагурный.

В 2017 году Владимира наградили орденом "За мужество" III степени.

"Вова интересовался культурой, политикой, военной тематикой и оружием средневековой Европы. Уже после смерти оказалось, что писал стихи, их нашла мама. Владимир был интересным собеседником. Искренне болел за нашу страну", - добавил Александр.

У покойного осталась мама.

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По данным прокуратуры, в целом во время Евромайдана пострадали 2,5 тыс. человек, из них 104 человека погибли. Погибших назвали Небесной сотней.

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Дата
27
июля

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