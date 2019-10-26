Похоронили ветерана, который погиб от взрыва гранаты в центре Киева

В Киеве в субботу, 26 октября, похоронили ветерана АТО Виктора "Сэнсэя" Дегтярева.

Он погиб в центре столицы от взрыва гранаты. Проститься с ним пришли родные, близкие, боевые побратимы и неравнодушные украинцы, сообщает Цензор.НЕТ.

Виктора Дегтярева отпели в Михайловском Златоверхом монастыре. Прощанье с ним прошло на Майдане Независимости.

Ветерана похоронили на Аллее Героев на Лесном кладбище столицы.

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У Виктора Дегтярева осталась жена, 14-летний сын и две дочери 5-ти и 17-ти лет.

22 октября на столичной ул. Пушкинской от осколков гранаты погиб ветеран российско-украинской войны 53-летний Виктор Дегтярев на позывной "Сенсей". Смертельное ранение получил и киевлянин Михаил Никитин, 42 года. Также несколько осколков попали в девушку, которая стояла через дорогу.

Мужчины сидели на ступеньках здания Национального союза композиторов Украины. В руках у Дегтярева якобы было взрывное устройство, по словам свидетелей. Оно неожиданно сработал.