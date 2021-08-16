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понедельник, 16 августа 2021 12:12

"Первый рассказ написал в восемь лет" - как Всеволод Нестайко стал классиком детской литературы

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&quot;Первый рассказ написал в восемь лет&quot; - как Всеволод Нестайко стал классиком детской литературы
Умер писатель Всеволод Нестайко в 2014 году. Фото: wikimedia

Семь лет назад умер классик современной украинской детской литературы Всеволода Нестайко. Ему было 84 года. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.
У писателя было необычайное чувство юмора. Благодаря этому трилогия "Тореадори з Васюківки" запомнилась больше всего из школьной программы.

Всеволод Нестайко родился в Бердичеве Житомирской области. Мать была учительницей. Отец Зиновий Нестайко в молодости был сечевим стрельцом, воином Украинской Галицкой армии. Советская пропаганда заставила переехать из Западной Украины в УССР. В 1933 году его арестовали по обвинению в шпионаже. Вспомнили и службу в Австрийской армии во времена Первой мировой войны, духовную семинарию, владение пятью иностранными языками.

Больше Всеволод Нестайко отца не видел. Запомнил только вкус конфет, которые тот дал сыну, когда за ним пришли. Тогда семья спасалась от голода и переехала к родственникам в Киев.

"А когда я стал по-настоящему взрослым, сильно захотелось вернуться в детство - доиграться, досмеяться, добаловаться. Выход был один - стать детским писателем. Так я и сделал. И, помня свое невеселое детство, пытался писать как можно веселее ", - такие размышления написал писатель в восемь лет в своем первом произведении "Ноги в мисливця були волосаті, як у всіх чоловіків ".

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После школы поступил на славянское отделение филологического факультета Киевского университета имени Тараса Шевченко, которое окончил в 1952 году. За два года до этого начал работать литредактором-корректором в детском журнале "Барвінок". Там начал печататься с другими писателями.

В 2004-м Всеволод Нестайко вместе с поэтом и редактором Иваном Малковичем проработали и опубликовали новую авторскую редакцию книги "Тореадори з Васюківки". Произведение лишили некоторых неизбежных идеологических наслоений прошлых лет, деталей, непонятных современному и будущему читателю. Появились и новые эпизоды. Вел программу на Национальном радио Украины "Радіобайка Всеволода Нестайка".

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Дата
16
августа

"Первый рассказ написал в восемь лет" - как Всеволод Нестайко стал классиком детской литературы

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