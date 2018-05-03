Перенесла 13 химиотерапий: Настя Абрамчук 2 года боролась с раком

Анастасии Абрамчук в начале года сделали операцию в Турции. Через 4 месяца она умерла. Фото: Facebook

В Ковеле на Волыни отметят 40 дней со дня смерти 7-летней Анастасии Абрамчук. В декабре 2016-го у нее диагностировали рак головного мозга. В начале этого года в Турции девочке сделали операцию. За 4 месяца ее сердце остановилось.

"2 года назад у Насти внезапно подскочила температура. Врачи диагностировали у нее опухоль стволового отдела головного мозга. За год Настя перенесла 13 химиотерапии. Но это не помогло. Тогда медики решили, что спасти ее может только операция", - рассказал отец девочки Сергей Абрамчук.

В январе девочке сделали операцию в Турции. Она длилась 7 часов.

"За месяц ее состояние ухудшилось, потому что в организм попала инфекция. Настю перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственного дыхания. Сердце дочки останавливалось дважды. Первый раз врачам его удалось вновь запустить, второй раз - не получилось", - добавил Сергей.

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За пребывание Анастасии Абрамчук в турецкой клинике ее родители должны заплатить $ 12,5 тыс. Полностью всю сумму еще не собрали.

14 апреля умерла 5-летняя Наталия Ященко из Кременчуга на Полтавщине. В ноябре прошлого года девочке сделали пересадку костного мозга в литовской клинике. Через два месяца у нее произошел рецидив.