Осталась мать: под Шумами погиб 27-летний боец

Вчера вблизи поселка Шумы на Донбассе российские войска обстреляли из минометов украинские позиции. Из-за обстрела погибли четверо украинских военнослужащих, среди них 27-летний Максим Абрамович из поселка Дубровица Ровенской области. Об этом сообщает пресс-служба Ровенской ОГА.
С 2017 до 2020 года Максим проходил службу в Вооруженных Силах по контракту и принимал участие в боевых действиях в зоне АТО и ООС. В декабре 2020 года, после освобождения, заключил второй контракт на военную службу и вернулся в свою часть.
Максим Абрамович, старший сержант ВСУ - награжден Знаком отличия Президента Украины "Участник АТО" и медалью "За победу и верность".
У Максима осталась мать.
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В пятницу, 26 марта, в районе поселка Шумы погиб подполковник Сергей Коваль, служил в 143-м Центре разминирования. Он имел опыт участия в миротворческих операциях.
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