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вторник, 23 июля 2019 15:56

Основательница Femen покончила с собой

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Основательница Femen покончила с собой
Оксана Шачко - одна из основательниц движения Femen. Фото: из открытых источников

23 июля в прошлом году в своей квартире в пригороде Парижа нашли повешенной 31-летнюю украинку Оксану Шачко. Она - одна из основательниц движения Femen и художница. В 2013 году после нападений в Украине на представителей феминистского движения Франция предоставила нескольким активисткам, включая Оксану, убежище. Пресса утверждает, что до этой трагедии бывшая активистка Femen дважды пыталась покончить с собой.

Тело женщины обнаружил ее французский бойфренд Николо и подруга Мария Сильченко. В Instagram Оксаны 20 июля, в день, когда украинку последний раз видели живой, было размещено фото ее картины с такими же словами.

Оксана Шачко родилась в Хмельницком. Рассказывала, якобы в 15 лет покинула семью. Некоторое время жила в монастыре, однако разочаровалась во влиянии религии на женщин и покинула заведение.

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В апреле 2008 года стала одной из основательниц организации FEMEN (вместе с Анной Гуцол и другой хмельничанкой Александрой Шевченко). Девушки начинали с выступлений за права студентов и женщин, но вскоре начали устраивать протесты топлес по любым поводам, преимущественно политических. В августе 2011-го Шачко и Шевченко выступили "спойлерами" власти Януковича во время судебного процесса над Юлией Тимошенко. Возле Печерского райсуда девушки вылезли на крышу автозака с лозунгами "Свободная касса" и "Зарезервированные для бандитов".

Оксана Шачко была среди трех активисток FEMEN, задержанных в Москве 4 марта 2012 года на избирательном участке во время выборов Президента Российской Федерации. После того, как проголосовал тогдашний премьер-министр РФ Владимир Путин, активистки FEMEN обнажились по пояс и выкрикивали антипутинские лозунги. Ирина Фомина, Анна Деда и Оксана Шачко были арестованы и позже депортированы из России в Украину.

Шачко с подругами сотрудничала с французской писательницей Галей Акерман, которая написала книгу о "FEMEN". В 2014 году был выпущен фильм "Je suis Femen" ( "Я - Фемен") об Оксане Шачко, режиссером которого стал Ален Марго.

Две активистки движения Femen устроили акцию во время фестиваля "Ковер из цветов" в столице Бельгии, Брюсселе.

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Дата
23
июля

Основательница Femen покончила с собой

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