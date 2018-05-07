Готовился к Каннскому фестивалю - умер режиссер и продюсер

Французский режиссер и продюсер Пьер Риссьен умер в результате множественных заболеваний. Ему был 81 год.

В последние дни жизни Риссьен готовился к участию в Каннском кинофестивале с отреставрированной версией своей картины Cinq et la peau. Фильм покажут в программе "Каннская классика", сообщает The Hollywood Reporter.

Автор: babelio.com Пьер Риссьен готовился к участию в Каннском кинофестивале с отреставрированной версией своей картины Cinq et la peau

Риссьен занимался поиском талантов и больше прославился своей продюсерской работой. Благодаря его активному участию в составлении программ международных кинофестивалей в последние полвека своего зрителя нашли, в частности, фильмы Клинта Иствуда и Мартина Скорсезе.

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Впервые на Каннском кинофестивале Риссьен появился в середине 60-ых и выделялся на красной дорожке пренебрежением к дресс-коду: вместо официальных костюмов он надевал футболки, купленные в путешествиях.

Итальянский режиссер и сценарист Эрманно Ольми умер в возрасте 86 лет. Три дня назад он попал в больницу италийского города Азиаго, где ушел из жизни. Режиссер был серьезно болен, но несмотря на это много работал.