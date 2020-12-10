Французское кино потеряло легендарную актрису

 
Ексклюзивы
1/5
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 558
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1107
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
1 Просмотров: 639
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4356
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4644
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1575
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 522
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 3429
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 765
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 1053
Фото
Все фото
16
4
4
3
17
Выносили под Show must go on: как прощались с Романом Виктюком (ВІДЕО)
Выносили под Show must go on: как прощались с Романом Виктюком (ВІДЕО)
&quot;До самого конца помогал больным и боролся за каждую жизнь&quot; - от Covid-19 умер заведующий коронавирусным отделением
"До самого конца помогал больным и боролся за каждую жизнь" - от Covid-19 умер заведующий коронавирусным отделением
Последний раз встретили сиренами: простились с погибшими в ДТП с мажором
Последний раз встретили сиренами: простились с погибшими в ДТП с мажором
&quot;Мама была на баррикадах всю жизнь&quot; - освятили памятник Ниле Крюковой
"Мама была на баррикадах всю жизнь" - освятили памятник Ниле Крюковой
Никто не сдерживал слез: погибшим в катастрофе Ан-26 последний раз помахали крыльями самолетов
Никто не сдерживал слез: погибшим в катастрофе Ан-26 последний раз помахали крыльями самолетов
Видео
Все видео
Солировала Лысенко: скончалась народная артистка Украины
Солировала Лысенко: скончалась народная артистка Украины
Нашли мертвым автора легендарного хита I Like To Move It
Нашли мертвым автора легендарного хита I Like To Move It
Умерла звезда фильма Marvel "Черная пантера"
Умерла звезда фильма Marvel "Черная пантера"
Во Львове прощаются с легендарным комбатом "Червнем"
Во Львове прощаются с легендарным комбатом "Червнем"
Строил храмы и боролся за справедливость: умер митрополит Софроний
Строил храмы и боролся за справедливость: умер митрополит Софроний
Интервью
1/5
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 702
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Просмотров: 243
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Просмотров: 2124
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 1053
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3249
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
13 декабря 2020
Просмотров: 432
Хитрий Миколай
"Дорогий Миколаю! Я весь рік був чемний і слухняний. Мрію, що подаруєш планшет. Буду на ньому вчитися і стану програмістом. Сергійко, 12 років", ...
понедельник, 14 декабря 2020 08:05

Французское кино потеряло легендарную актрису

  Комментировать
Французское кино потеряло легендарную актрису
В Париже год назад умерла легендарная актриса Анна Карина. Фото: pixabay

Год назад в Париже на 80 году жизни от онкологического заболевания умерла актриса Анна Карина.

Французская актриса датского происхождения стала всемирно известной в 60-х годах прошлого столетия, благодаря ролям в фильмах "новой волны" французского кино.

Активно снималась в фильмах кинорежиссера Жан-Люка Годара: "Жить своей жизнью", "Посторонние", "Безумный Пьеро" и др.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умерла актриса Любовь Румянцева

В марта 1961 года Анна Карина вышла вышла за него замуж.

"Это была прекрасная история любви, но очень болезненная для юной девушки, потому что он часто пропадал. Он мог сказать, что идет за сигаретами, и вернуться через три недели", - рассказывала Анна Карина в интервью журналу Vogue в 2016 году.

После развода с режиссером, Анна Карина продолжила сниматься в фильмах, она работала с такими режиссерами как Лукино Висконти, Жак Риветт, Тони Ричардсон.

Министр культуры Франции Франк Ристер после смерти Анна Кариной написал в Twitter: "Сегодня французское кино осиротел. Оно потеряло одну из своих легенд".

Ушла из жизни актриса Дайана Ригг, сыгравшей Елену Тирелл в "Игре престолов", а также роли в "Мстителях" и жену Джеймса Бонда в фильме "На секретной службе Ее Величества". Актриса умерла в возрасте 82 лет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Французское кино потеряло легендарную актрису». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
декабря

Французское кино потеряло легендарную актрису

Самое читаемое
Умер украинский композитор
Умер украинский композитор Просмотров: 10694
Соревновались - кто отрубит больше голов
Соревновались - кто отрубит больше голов
 Просмотров: 9306
Гороскоп на 13 декабря: кому следует быть особенно осторожным накануне затмения
Гороскоп на 13 декабря: кому следует быть особенно осторожным накануне затмения
 Просмотров: 9027
На атомной электростанции ночью автоматически отключился энергоблок
На атомной электростанции ночью автоматически отключился энергоблок Просмотров: 7119
Минздрав предположил новую дату локдауна в Украине
Минздрав предположил новую дату локдауна в Украине Просмотров: 6561
Некрологи
Умер украинский композитор
Умер украинский композитор Просмотров: 10694
Умер актер Валентин Гафт
Умер актер Валентин Гафт 20 Просмотров: 1845
Умерла главный редактор журнала "Натали"
Умерла главный редактор журнала "Натали" Просмотров: 2664
Умер владелец "Токио Стар", где сгорели 9 человек
Умер владелец "Токио Стар", где сгорели 9 человек Просмотров: 882
6 лет назад не стало диссидента Евгения Сверстюка
6 лет назад не стало диссидента Евгения Сверстюка
 Просмотров: 54
Больше всего комментируют
20
Умер актер Валентин Гафт
9
На Банковой проходит "захоронение правосудия" - Зеленскому принесли гроб
3
В Украину прибыл глава Европейского бюро ВОЗ
2
Джошуа нокаутировал Пулева: теперь в игру вступает Усик
2
Арестовали 40 националистов
Голосов: 774
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть