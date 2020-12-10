Французское кино потеряло легендарную актрису

В Париже год назад умерла легендарная актриса Анна Карина. Фото: pixabay

Год назад в Париже на 80 году жизни от онкологического заболевания умерла актриса Анна Карина.

Французская актриса датского происхождения стала всемирно известной в 60-х годах прошлого столетия, благодаря ролям в фильмах "новой волны" французского кино.

Активно снималась в фильмах кинорежиссера Жан-Люка Годара: "Жить своей жизнью", "Посторонние", "Безумный Пьеро" и др.

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В марта 1961 года Анна Карина вышла вышла за него замуж.

"Это была прекрасная история любви, но очень болезненная для юной девушки, потому что он часто пропадал. Он мог сказать, что идет за сигаретами, и вернуться через три недели", - рассказывала Анна Карина в интервью журналу Vogue в 2016 году.

После развода с режиссером, Анна Карина продолжила сниматься в фильмах, она работала с такими режиссерами как Лукино Висконти, Жак Риветт, Тони Ричардсон.

Министр культуры Франции Франк Ристер после смерти Анна Кариной написал в Twitter: "Сегодня французское кино осиротел. Оно потеряло одну из своих легенд".

Ушла из жизни актриса Дайана Ригг, сыгравшей Елену Тирелл в "Игре престолов", а также роли в "Мстителях" и жену Джеймса Бонда в фильме "На секретной службе Ее Величества". Актриса умерла в возрасте 82 лет.