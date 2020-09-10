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четверг, 10 сентября 2020 20:05

Умерла звезда "Игры престолов" Даяна Ригг

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Умерла звезда &quot;Игры престолов&quot; Даяна Ригг
Отошла в вечность знаменитая британская актриса, женщина-командор ордена Британской империи Дайан Ригг. Фото: Reuters

Ушла из жизни актриса Дайана Ригг, сыгравшей Елену Тирелл в "Игре престолов", а также роли в "Мстителях" и жену Джеймса Бонда в фильме "На секретной службе Ее Величества".

Актриса умерла в возрасте 82 лет. Об этом сообщает Sky News.

"Почтили память" иконы "Дайаны Ригг, девушки Бонда и звезды" Мстителей "и" Игры престолов ", которая умерла в возрасте 82 лет. Актриса, удостоенная наград, умерла от рака, который был диагностирован в марте, в четверг утром в окружении своей семьи ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Ригг стала известной благодаря роли Эммы Пил в фильме "Мстители", жены Джеймса Бонда в фильме "На секретной службе Ее Величества", а также роли Елены Тирелл в "Игре престолов". Даяна Ригг была звездой театра и кино, а ее карьера продолжалась более 60 лет.

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"Она провела последние месяцы радостно размышляя о своем удивительная жизнь, полная любви, смеха и глубокой гордости за свою профессию", - рассказала дочь Дайаны Рэйчел Стирлинг.

Стоит отметить, что актриса получила награды BAFTA, Эмми, Тони и Evening Standard за свою работу на сцене и экране.

В Великобритании в возрасте 85 лет скончался сценарист Рональд Харвуд, который известен по работе над фильмами Романа Полански "Пианист" и "Оливер Твист". Харвуд умер в своем доме в графстве Сассекс.

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