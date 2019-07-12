"Если не заплатим, его кремируют" - украинский музыкант умер в Вене

Владимир Каналош - сирота. Был гитаристом. Давал концерты, выступал в кафе и ресторанах. От гражданской жены имел дочь 5-летнюю Анну. Фото: Facebook

В австрийской Вене остановилось сердце музыканта 32-летнего Владимира Каналош из села Верхняя Вижница Мукачевского района Закарпатья. Там лечился от туберкулеза. Чтобы привезти его тело в Украину, нужно более 3 тыс. евро - почти 90 тыс. грн.

"Володя узнал о болезни 2014-го. К врачам обратился поздно, когда уже имел четвертую стадию туберкулеза. В Украине его лечили 3 года, но безрезультатно. Тогда кто-то рассказал, что его могут вылечить в Австрии. Посоветовались и решили, что должен ехать. Первый раз лечился там год. Затем вернулся в Украину, потому что ему нужно было оформить какие-то документы. Второй раз поехал туда 6 месяцев назад", - рассказал корреспонденту Gazeta.ua двоюродный брат Иван Каналош.

"Врачи давали 10 процентов, что выживет. Но брат верил в чудо. В последние месяцы чувствовал, что этого не произойдет", - добавил он.

Владимир Каналош - сирота. Был гитаристом. Давал концерты, выступал в кафе и ресторанах. От гражданской жены имел дочь 5-летнюю Анну.

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"Чтобы привезти тело брата в Украину, нужно заплатить Венскому похоронном бюро 3099,11 евро. У нас нет таких денег, поэтому просим помощи у всех неравнодушных. Хотим похоронить Володю по-христиански. Если в ближайшее время не соберем этой суммы, его кремируют", - сказал Иван Каналош.

Помочь перевезти тело Владимира Каналош можно, перечислив средства на карту его двоюродного брата: ПриватБанк 5168757376894020. Получатель - Каналош Владимир Иванович.

25 июня утонул белорусский музыкант Аркадий Ивановский, последний гитарист "Песняров".