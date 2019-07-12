"Если не заплатим, его кремируют" - украинский музыкант умер в Вене

 
Ексклюзивы
1/5
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 306
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1233
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1350
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 4860
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 900
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Просмотров: 567
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Просмотров: 927
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
3 Просмотров: 414
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Просмотров: 1548
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 549
Фото
Все фото
6
8
10
6
10
Херсон на коленях встретил медика Ирину Шевченко
Херсон на коленях встретил медика Ирину Шевченко
Умерла известная актриса советского кино Алла Покровская
Умерла известная актриса советского кино Алла Покровская
После тяжелой болезни умер известный украинский актер
После тяжелой болезни умер известный украинский актер
Известна причина быстрых похорон Дарьи Лукьяненко (видео 18+)
Известна причина быстрых похорон Дарьи Лукьяненко (видео 18+)
Пришел весь поселок: в Ивановке попрощались с Дарьей Лукьяненко (фоторепортаж)
Пришел весь поселок: в Ивановке попрощались с Дарьей Лукьяненко (фоторепортаж)
Видео
Все видео
Умер автор Акта провозглашения независимости Украины Левко Лукьяненко
Умер автор Акта провозглашения независимости Украины Левко Лукьяненко
Погибшие в июне воины ООС: имена и фото
Погибшие в июне воины ООС: имена и фото
Идут сотни горожан: Херсон прощается с убитой боевиками медиком
Идут сотни горожан: Херсон прощается с убитой боевиками медиком
"Чтобы полюбить все хорошее в своей стране, надо побывать в других" - Леонид Кантер
"Чтобы полюбить все хорошее в своей стране, надо побывать в других" - Леонид Кантер
Помним: имена всех воинов, погибших на Донбассе в мае
Помним: имена всех воинов, погибших на Донбассе в мае
Интервью
1/5
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1053
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 306
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 549
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2430
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
1 Просмотров: 702
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
11 июля 2019
Просмотров: 324
Нічна зозуля
Коли ти більш-менш довго щасливий, настає гостра необхідність печалі. Отак би взяв і заплакав — цього хоче весь твій організм, як ото буває, що ...
пятница, 12 июля 2019 10:39

"Если не заплатим, его кремируют" - украинский музыкант умер в Вене

  Комментировать
&quot;Если не заплатим, его кремируют&quot; - украинский музыкант умер в Вене
Владимир Каналош - сирота. Был гитаристом. Давал концерты, выступал в кафе и ресторанах. От гражданской жены имел дочь 5-летнюю Анну. Фото: Facebook

В австрийской Вене остановилось сердце музыканта 32-летнего Владимира Каналош из села Верхняя Вижница Мукачевского района Закарпатья. Там лечился от туберкулеза. Чтобы привезти его тело в Украину, нужно более 3 тыс. евро - почти 90 тыс. грн.

"Володя узнал о болезни 2014-го. К врачам обратился поздно, когда уже имел четвертую стадию туберкулеза. В Украине его лечили 3 года, но безрезультатно. Тогда кто-то рассказал, что его могут вылечить в Австрии. Посоветовались и решили, что должен ехать. Первый раз лечился там год. Затем вернулся в Украину, потому что ему нужно было оформить какие-то документы. Второй раз поехал туда 6 месяцев назад", - рассказал корреспонденту Gazeta.ua двоюродный брат Иван Каналош.

"Врачи давали 10 процентов, что выживет. Но брат верил в чудо. В последние месяцы чувствовал, что этого не произойдет", - добавил он.

Владимир Каналош - сирота. Был гитаристом. Давал концерты, выступал в кафе и ресторанах. От гражданской жены имел дочь 5-летнюю Анну.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Называл себя архитектором: из-за проблем с сердцем умер культовый музыкант

"Чтобы привезти тело брата в Украину, нужно заплатить Венскому похоронном бюро 3099,11 евро. У нас нет таких денег, поэтому просим помощи у всех неравнодушных. Хотим похоронить Володю по-христиански. Если в ближайшее время не соберем этой суммы, его кремируют", - сказал Иван Каналош.

Помочь перевезти тело Владимира Каналош можно, перечислив средства на карту его двоюродного брата: ПриватБанк 5168757376894020. Получатель - Каналош Владимир Иванович.

25 июня утонул белорусский музыкант Аркадий Ивановский, последний гитарист "Песняров".

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Если не заплатим, его кремируют" - украинский музыкант умер в Вене». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
июля

Франция разгромила Бразилию в финале Кубка мира

Часть заключенных отправили на фронт

Исследователи пересекли океан на лодке из тростника

Самое читаемое
Обнаженная Каменских и Астафьева в коже: что постят в сеть звезды украинского шоубиза
Обнаженная Каменских и Астафьева в коже: что постят в сеть звезды украинского шоубиза
16
 Просмотров: 58818
&quot;Плохо слышишь меня?&quot; - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
 10 Просмотров: 25147
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: коллеги рассказали о погибшей
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: коллеги рассказали о погибшей Просмотров: 17858
Королева сняла всю одежду и сфотографировалась в позе вниз головой
Королева сняла всю одежду и сфотографировалась в позе вниз головой
3
 Просмотров: 15210
Элекромобили принесли Норвегии неожиданные проблемы
Элекромобили принесли Норвегии неожиданные проблемы Просмотров: 12925
Некрологи
В столичном госпитале умер киборг Александр Колодяжный
В столичном госпитале умер киборг Александр Колодяжный Просмотров: 1530
Прошел плен и вернулся на фронт: на передовой погиб боец Владислав Локтионов
Прошел плен и вернулся на фронт: на передовой погиб боец Владислав Локтионов 1 Просмотров: 864
Умер автор Акта провозглашения независимости Украины Левко Лукьяненко
Умер автор Акта провозглашения независимости Украины Левко Лукьяненко
 Просмотров: 3528
Умерла известная волонтер
Умерла известная волонтер 2 Просмотров: 2755
Погибшие в июне воины ООС: имена и фото
Погибшие в июне воины ООС: имена и фото
9
 1 Просмотров: 1872
Больше всего комментируют
10
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
10
Дубль 2. Владелец NewsOne заявил, что телемост с Россией будет
10
"Зачем мне такая министр?" - Зеленский раскритиковал Супрун
8
Тимошенко снова решила попиариться с сосиской
8
У "Слуги народа" - 50%, а у "Голоса" - 8%. Намечается коалиция. Данные соцопроса "Рейтинг"
Голосов: 822
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua