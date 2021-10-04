"Буду помнить всегда" – Алина Гросу сообщила о трагедии в семье

Певица 26-летняя Алина Гросу рассказала, что потеряла близкого человека. Звезда призналась в сети, что умерла ее бабушка Клавдия Ивановна.

Исполнительница сказала, что тяжело переживает смерть родного человека. Этим она поделилась с подписчиками в Instagram.

"Больно. Умерла моя Клавдия Ивановна, Баба Клава, Каваня – так я ее в детстве называла. Человек, который растил меня с девяти дней, научил меня ходить, говорить, немного петь и оставил невероятный след в моем сердце. Буду помнить всегда", – написала Гросу.

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Также актриса поделилась архивными фото. Причину смерти не стала раскрывать.

Фото: instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу показала образ, в котором посетила свадьбу друзей. Звезда вместе с бойфрендом Романом Полянским стали гостями торжества, на котором выступили как свидетели.