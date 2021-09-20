Алина Гросу похвасталась образом подружки невесты

Украинская певица Алина Гросу показала в Instagram образ, в котором посетила свадьбу друзей.

На выходных звезда вместе с бойфрендом Романом Полянским стали гостями торжества, на котором выступили как свидетели.

На фотографиях Алина появилась в лавандовом платье-халате с сетчатой ​​вставкой, украшенным перьями.

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Певица отметила, что сшить платье ей помогли мастера.

"Сегодня я подружка невесты-свидетель, а Рома - друг-свидетель. Дизайн платья придумала я. Ткань предоставила наша прекрасная невеста, всем одинаковую", - рассказала Гросу.

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