16-летний футболист погиб в аварии вместе с братом

Ноа Гессер был одним из самых одаренных футболистов академии "Аякса", которая славится подготовкой молодых талантов. Погиб 31 июля в автомобильной аварии. Фото: клуб "Аякс"

В результате автомобильной катастрофы ушел из жизни 16-летний форвард амстердамского "Аякса" Ноа Гессер.

Вечером 30 июля автомобиль, в котором ехал Гессер, выехал на встречную полосу и столкнулся с такси. В салоне с футболистом находился его 18-летний брат. Оба парня погибли. Водителя такси доставили в больницу, сообщается на сайте клуба "Аякс".

Гессер был одним из самых одаренных футболистов академии "Аякса", которая славится подготовкой молодых талантов.

31 июля клуб сыграет сыграет спарринг с командой "Лейпциг". Футболисты выйдут на игру с траурными повязками, а перед игрой минутой молчания почтят память о Гессер. На базе клуба будут приспущены флаги.

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