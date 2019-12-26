Зверобой вышла с допроса: Спрашивали об отношении к Зеленскому

На допрос Зверобой пришла в футболке "Я не верю" с портретами подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Фото: censor.net.ua

Следователь Государственного бюро расследований допросил волонтера Марусю Зверобой по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому.

Зверобой отметила, что допрос в ГБР отвечал правовым нормам.

"10 января я снова приду в гости. Я здесь уже всех знаю, они меня тоже. Меня допрашивал следователь, который приходил ко мне с обыском. Со мной были двое моих адвокатов... Я остаюсь в статусе свидетеля", - сказала Зверобой.

"Спрашивали о Федыне и Facebook... Еще спрашивали, есть ли у меня негативное отношение к Зеленскому", - сказала волонтер.

Ее адвокат Андрей Писаренко подтвердил, что на 10 января их вызвали на повторный допрос.

"В повестке указано - "для осуществления дополнительного допроса свидетеля". Это будет техническое действие. Будет ознакомление со стенограммой сегодняшнего допроса. Возможно, будут дополнительные вопросы от следователя", - пояснил защитник.

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28 ноября сотрудники ГБР пришли с обыском в квартиру волонтеры Елены Самбул, больше известной как Маруся Зверобой. У нее изъяли два зарегистрированных ружья, блокнот и мобильный телефон. Зверобой и нардепа Софию Федыну обвиняют в угрозах убийством в адрес президента Владимира Зеленского. 26 октября они провели трансляцию в соцсетях, в которой раскритиковали события, связанные с визитом президента Владимира Зеленского в Золотое. На этом видео Зверобой, обращаясь к украинскому президенту, заявила, что "там вообще люди контужены на войне" и "они тебя взорвут, я тебе обещаю", а Федина сказала, что "там случайно может разорваться граната, а знаешь, там обстрелы бывают совершенно случайно".