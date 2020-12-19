Жуткое ДТП на Киевщине: трое погибли

На Киевщине произошло ужасное ДТП. Фото: Сегодня

На Киевщине произошло ужасное смертельное ДТП.

Трагедия произошла в с. Малая Ольшанка Белоцерковского района, рассказали в полиции области.

Погибли два пассажира и водитель.

39-летний водитель Volkswagen не справился с управлением, выехал на обочину встречной полосы и въехал в дерево.

В результате аварии он и двое 17-летних пассажиров погибли.

Все детали трагедии выясняет полиция.

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Напомним, в Украине больше всего аварий происходит по пятницам. Для пешеходов и водителей днем безопасности признали воскресенье.