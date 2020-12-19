Жуткое ДТП на Киевщине: трое погибли

На Киевщине произошло ужасное смертельное ДТП.
Трагедия произошла в с. Малая Ольшанка Белоцерковского района, рассказали в полиции области.
Погибли два пассажира и водитель.
39-летний водитель Volkswagen не справился с управлением, выехал на обочину встречной полосы и въехал в дерево.
В результате аварии он и двое 17-летних пассажиров погибли.
Все детали трагедии выясняет полиция.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сообщили, скольких убили пьяные водители на украинских дорогах
Напомним, в Украине больше всего аварий происходит по пятницам. Для пешеходов и водителей днем безопасности признали воскресенье.
×
Комментарии