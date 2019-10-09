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среда, 09 октября 2019 18:49

Журналисты из совета при президенте Украины призвали власть отреагировать на действия Мендель

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Журналисты из совета при президенте Украины призвали власть отреагировать на действия Мендель
Журналисты призвали принять меры. Фото: АП

Члены Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины заявили, что отсутствие реакции на инциденты пресс-секретарем президента Юлией Мендель может породить недоверие между властью и журналистами.

"Пресс-секретарь президента и другие члены команды допускают ошибки, которые вызывают общественный резонанс и негативные реакции как журналистского сообщества, так и в обществе. Из-за недокомуникации с журналистами много важных политических вопросов или остаются без внимания общества, или интерпретируются в специфический способ, что порождает дополнительные линии раскола в самом обществе", - говорится в заявлении на "Детектор медіа".

Журналисты считают, что действия Мендель содержат признаки препятствования журналистам в осуществлении профессиональной деятельности. Это недопустимо для государственных служащих.

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"Но, к сожалению, ключевые лица не услышали аргументов и не ищут диалога. Мы считаем важным налаживание такого диалога и готовы выступить медиаторами. Отсутствие реакции на подобные события может породить недоверие между властью и журналистами. Учитывая необходимость налаживания необходимого уровня коммуникации между журналистами и пресс-службой президента, призываем президента принять меры для улучшения такой коммуникации и избежания подобных ситуаций в дальнейшем. Все, кто заинтересован в консолидации общества, должны сделать все нужное для налаживания коммуникации и предотвращения конфликтов", - говорится в заявлении.

Заявление подписали все журналисты из Совета, кроме Наталии Гуменюк Она отметила, что представляет журналистское сообщество и не является медиатором между сообществом и властью.

Журналисты "Схемы: коррупция в деталях" опубликовали полное видео, на котором пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель препятствует работе их коллеги Сергея Андрушко.

На видео видно, как Мендель дергает микрофон журналиста, машет руками и вместе с охраной обступает его. Андрушко отталкивают.

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