Журналист Сергей Лойко приехал в Украину воевать против РФ

Лойко призвал людей с боевым опытом присоединяйтесь к Силам терробороны. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Журналист, писатель и фотограф Сергей Лойко приехал в Украину, чтобы защищать ее от своей родины – России.

Обращение писателя опубликовала пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

"Меня зовут Сергей Лойко! Мне 69 лет. Я россиянин, но проработал почти всю свою жизнь как журналист-корреспондент для главных американских журналов. Во время моей журналистской деятельности я был свидетелем многих вооруженных конфликтов и ряда войн, но я никогда не участвовал на чьей-то стороне, я никогда не брал оружие в руки, поскольку это было бы непрофессионально. Сейчас вы видите автомат "Калашников" в моих руках. И я больше уже не журналист, а свободный человек. Я приехал сюда в Украину, на окраины Киева, чтобы защищать Украину от моей родины, от Путина – сегодняшнего Гитлера", – написал Лойко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный

Он объяснил, что стал воином, ведь считает эту войну – битвой Армагеддон между добром и злом, битвой между тьмой и светом.

"Обращаюсь к вам – людям с боевым опытом, с опытом армейской подготовки или в США, или где-нибудь в мире. Я понимаю, что правительства ваших государств не могут быть вовлечены в борьбу, поскольку обеспокоены тем, что это может вызвать ядерное противостояние с Москвой. Но вы лично, если хотите помочь Украине защитить ее независимость и свободу, обращайтесь в посольства Украины в ваших странах. И где бы вы ни жили, приезжайте сюда и присоединяйтесь к Силам территориальной обороны, как это сделал я", – призвал писатель.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.