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суббота, 25 декабря 2021 21:10

Журналист Роман Цымбалюк вернулся из России в Украину

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Журналист Роман Цымбалюк вернулся из России в Украину
Журналист 13 лет проработал в России. Фото: Facebook Романа Цымбалюка

Журналист Роман Цымбалюк вернулся в Украину.

Роман опубликовал сообщение в своем Facebook, посетившем спектакль Дикого Театра.

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Цымбалюк 13 лет проработал корреспондентом "УНИАН" в России.

Роман единственный имел аккредитацию для работы журналистом в стране-агрессоре.

9 декабря журналист был вызван на допрос в Москве. Россия обвинила Романа в экстремизме и ненависти к россиянам.

Позже Роман не пошел на пресс-конференцию президента России Владимира Путина.

Впоследствии российские прокуроры передумали вызвать Цымбалюка на допрос.

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Дата
25
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