Журналист показал титушек, напавших на автобусы в Новых Санжарах

В Новые Санжары Полтавской обл. участников столкновений привозили на автомобилях из другой области.

"Цель достигнута. Нам стыдно за страну, нам противно от поведения сограждан, люди разочарованы и подавлены. Украина дискредитирована. Враг потирает руки", - написал журналист Андрей Цаплиенко в Facebook.

Он опубликовал фото молодых парней в спортивной одежде. Они были среди протестующих.

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"На фото "протестующие" чисто жители Санжар, которых привезли на трех машинах с номерами другой области", - написал журналист.

Автор: Facebook В Новые Санжары свозили титушок

Во время столкновений в Новых Санжарах, куда эвакуировали из Китая украинцев и иностранцев, полиция задержала 24 человек. Им грозит до 8 лет лишения свободы.