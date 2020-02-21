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пятница, 21 февраля 2020 12:36

Журналист показал титушек, напавших на автобусы в Новых Санжарах

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В Новые Санжары Полтавской обл. участников столкновений привозили на автомобилях из другой области.

"Цель достигнута. Нам стыдно за страну, нам противно от поведения сограждан, люди разочарованы и подавлены. Украина дискредитирована. Враг потирает руки", - написал журналист Андрей Цаплиенко в Facebook.

Он опубликовал фото молодых парней в спортивной одежде. Они были среди протестующих.

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"На фото "протестующие" чисто жители Санжар, которых привезли на трех машинах с номерами другой области", - написал журналист.

Автор: Facebook
  В Новые Санжары свозили титушок
В Новые Санжары свозили титушок

Во время столкновений в Новых Санжарах, куда эвакуировали из Китая украинцев и иностранцев, полиция задержала 24 человек. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

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