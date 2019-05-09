Журналист, отсидевший в Украине за измену, получит премию в Германии

Скандальный украинский журналист Руслан Коцаба получит премию в Германии. Фото: УП

Скандальный украинский журналист Руслан Коцаба стал лауреатом премии в Германии. Ранее Коцаба отсидел год за решеткой из-за препятствования действиям ВС Украины.

Ему присуждена Аахенская премия мира, сообщили ее учредители - пацифистские объединения левых политических партий, церковных организаций и профсоюзов в западногерманском городе Аахен.

Кроме Коцабы, награду в этом году получит немецкая общественная организация, которая выступает против размещения американского ядерного оружия в Германии.

Церемония вручения премии в размере 2 тысяч евро пройдет 1 сентября, в годовщину начала Второй мировой войны.

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52-летний Руслан Коцаба происходит из Ивано-Франковска. Выступил с видеообращением к президенту Петру Порошенко, где высказался против объявленной тогда (в связи с обострением конфликта на Донбассе) четвертой волны мобилизации. Коцаба заявлял, что на востоке Украины идет гражданская война, "регулярных российских войск почти нет на Донбассе, а есть местные ребята", которые "хотят жить отдельно". Городской суд Ивано-Франковская приговорил Коцабу к 3,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества за препятствование законным действиям Вооруженных сил Украины, и снял обвинения в государственной измене. Коцаба провел больше года за решеткой и был освобожден в июле 2016 после того, как апелляционный суд его оправдал. Правозащитная организация Amnesty International признала журналиста политическим заключенным. Но рассмотрение обвинений против него продолжилось в других судах, окончательное решение еще не принято. Рассмотрение дела запланировано на июль 2019 года.