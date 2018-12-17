Зоря: решение Синода РПЦ - не канонические

Представитель УПЦ Евстратий Зоря прокомментировал неканонические решения РПЦ. Фото: Укрінформ

Запреты Синода УПЦ МП относительно двух митрополитов, которые приняли участие в Объединительном соборе Единой Поместной Православной Украинской церкви не имеют никакой канонической силы.

"Запреты, объявленные Синодом УПЦ МП относительно митрополитов Симеона и Oleksandr Drabinko, не имеют канонического значения, ведь согласно письмам Вселенского Патриарха к ним от 14.12.18 они находились под омофором Вселенского Патриарха, и как таковые, 15.12 вошли на Объединительном Соборе в единую ПЦ Украины", - написал в Фейсбуке архиепископ Черниговский Евстратий Зоря.

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Собрания УПЦ Московского патриархата запретила служение двум митрополитам и четырем клирикам за участие в Объединительном соборе 15 декабря. Среди них, в частности, митрополит Винницкий и Барский Симеон и Преосвященный митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр.