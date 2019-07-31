Зонтик станет символом дня. Прогноз погоды

В среду, 31 июля в Украине почти во всех областях ожидаются сильные дожди. Желтый уровень метеорологической опасности сохраняется.
"В Волынской, Ровенской, Житомирской, Черниговской и Сумской области будет сухо", - сообщает Украинский гидрометцентр.
Однако ночью в этих областях все же пройдет дождь.
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Температура воздуха на севере страны будет от 22 до 27 градусов.
В центре страны 25-27 градусов и дожди, примерно такая же ситуация на востоке и на западе.
В Крыму будет теплее всего - от 31 до 33 градусов выше нуля.
На 29-30 июля в Украине объявлено штормовое предупреждение - ожидаются град и шквалы.
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