Злоумышленники похитили из грузовых поездов угля на миллион гривен

В Мариуполе задержали шестерых мужчин, которые похищали уголь из грузовых поездов.

Как отмечается, злоумышленники нанесли предприятию ущерб на сумму около 1 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Донецкой области.

Подозреваемые похищали уголь из вагонов, после чего на грузовых автомобилях перевозили на склад, и хранили до момента реализации.

"На охраняемую территорию, злоумышленники проникали беспрепятственно, имея коррупционную связь с руководителем подразделения охраны", - говорится в сообщении.

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Среди задержанных пятеро жителей Волновахского района и руководитель подразделения по обеспечению сохранности имущества предприятия.

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