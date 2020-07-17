Злочевского вызывают на 3 допроса подряд

Бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало на 3 допроса подряд с 21 по 23 июля.
Он будет вынужден прибыть на допрос 21 июля в 15:30, 22 июля в 14:30 и 23 июля в 11:30 в Национальное антикоррупционное бюро Украины на ул. Сурикова, 3.
Повестку опубликовали на сайте НАБУ.
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Злочевский вызывается на допрос в качестве подозреваемого.
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили бывшему министру экологии Николаю Злочевскому о подозрении в даче взятки. В НАБУ заявили, что о подозрении экс-министру режима Януковича сообщили 1 июля.
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