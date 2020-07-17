Злочевского вызывают на 3 допроса подряд

Злочевский вызывают, как подозреваемого. Фото: Svetlana.pashko

Бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало на 3 допроса подряд с 21 по 23 июля.

Он будет вынужден прибыть на допрос 21 июля в 15:30, 22 июля в 14:30 и 23 июля в 11:30 в Национальное антикоррупционное бюро Украины на ул. Сурикова, 3.

Повестку опубликовали на сайте НАБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За подозреваемого по делу Злочевского внесли залог в 40,3 млн грн

Злочевский вызывается на допрос в качестве подозреваемого.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили бывшему министру экологии Николаю Злочевскому о подозрении в даче взятки. В НАБУ заявили, что о подозрении экс-министру режима Януковича сообщили 1 июля.