"Зимняя Страна на ВДНХ" приняла этой зимой более миллиона гостей

Фото: ВДНХ

13 и 14 марта на ВДНХ в Киеве отпраздновали Масленицу. Это событие стало финалом шестого сезона "Зимней Страны" - масштабного проекта, которое объединяет десятки развлекательных локаций.

За три месяца работы "Зимнюю Страну" посетили 1 млн 56 тыс. 829 гостей. Безоговорочным лидером этой зимой стал каток - его посетили почти 75 тыс.чел. На втором по популярности месте - тюбинговые горки, с них съехали более 52 тыс. гостей. Также популярностью в этом году пользовались выставка "Динозавры морских глубин" (41 тыс. посетителей), экстремальные аттракционы (40 тыс. посетителей), Резиденция Санты (25 тыс. посетителей) и Рождественская Фабрика Мечтаний (15 тыс. посетителей).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия

"За прошедший год локации под открытым небом стали главными развлекательными и досуговыми зонами на ВДНХ. Понимая всю важность соблюдения карантинных норм, и особенно социальной дистанции, мы расширили площадь катка до 2000 м², обустроили трибуны, раздевалку и камеры хранения под открытым небом, зону очереди увеличили втрое. Популярную локацию прошлых лет Корпорацию Подарков трансформировали в уличную ярмарку. У входа на все локации мы наносили разметку и устанавливали ограничительные заборы, а также постоянно напоминали гостям о необходимости соблюдения карантинных норм. Все эти меры помогли нам избежать больших скоплений как в помещениях, так и на улице", - отметил генеральный директор ВДНХ Евгений Мушкин.

Рекордное количество посетителей собрали и новогодние праздники на ВДНХ. Всего с 1 по 3 января локацию "Зимней Страны" посетили почти 100 тыс. человек. Это самый высокий показатель и абсолютный рекорд для этих дат за все 6 лет существования проекта.

Завершающим праздником сезона стало празднование "Горячей Масленицы". Участие в нем приняли известные украинские артисты: DANTES, Оля Цибульская, TARABAROVA, Анна Тринчер, Мила Нитич, Артур Боссо, группа "Клей Угрюмому", Олег Чигер, Денис Реконвальд, Солоха, Олег Кензов, Наталья Валевская, TamerlanAlena, Grosu, Юлия Купцова , Uliana Royce и Михаил Грицкан. Также гостей радовали разнообразием активностей: народными забавами, конкурсами и подарками. Ярким финалом стало зажигательное шоу от Киевского огненного театра и коллективное сжигания пятиметрового чучела Зимы.