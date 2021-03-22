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понедельник, 22 марта 2021 19:00

"Зимняя Страна на ВДНХ" приняла этой зимой более миллиона гостей
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"Зимняя Страна на ВДНХ" приняла этой зимой более миллиона гостей
Фото: ВДНХ
"Зимняя Страна на ВДНХ" приняла этой зимой более миллиона гостей
"Зимняя Страна на ВДНХ" приняла этой зимой более миллиона гостей
"Зимняя Страна на ВДНХ" приняла этой зимой более миллиона гостей
"Зимняя Страна на ВДНХ" приняла этой зимой более миллиона гостей

13 и 14 марта на ВДНХ в Киеве отпраздновали Масленицу. Это событие стало финалом шестого сезона "Зимней Страны" - масштабного проекта, которое объединяет десятки развлекательных локаций.

За три месяца работы "Зимнюю Страну" посетили 1 млн 56 тыс. 829 гостей. Безоговорочным лидером этой зимой стал каток - его посетили почти 75 тыс.чел. На втором по популярности месте - тюбинговые горки, с них съехали более 52 тыс. гостей. Также популярностью в этом году пользовались выставка "Динозавры морских глубин" (41 тыс. посетителей), экстремальные аттракционы (40 тыс. посетителей), Резиденция Санты (25 тыс. посетителей) и Рождественская Фабрика Мечтаний (15 тыс. посетителей).

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"За прошедший год локации под открытым небом стали главными развлекательными и досуговыми зонами на ВДНХ. Понимая всю важность соблюдения карантинных норм, и особенно социальной дистанции, мы расширили площадь катка до 2000 м², обустроили трибуны, раздевалку и камеры хранения под открытым небом, зону очереди увеличили втрое. Популярную локацию прошлых лет Корпорацию Подарков трансформировали в уличную ярмарку. У входа на все локации мы наносили разметку и устанавливали ограничительные заборы, а также постоянно напоминали гостям о необходимости соблюдения карантинных норм. Все эти меры помогли нам избежать больших скоплений как в помещениях, так и на улице", - отметил генеральный директор ВДНХ Евгений Мушкин.

Рекордное количество посетителей собрали и новогодние праздники на ВДНХ. Всего с 1 по 3 января локацию "Зимней Страны" посетили почти 100 тыс. человек. Это самый высокий показатель и абсолютный рекорд для этих дат за все 6 лет существования проекта.

Завершающим праздником сезона стало празднование "Горячей Масленицы". Участие в нем приняли известные украинские артисты: DANTES, Оля Цибульская, TARABAROVA, Анна Тринчер, Мила Нитич, Артур Боссо, группа "Клей Угрюмому", Олег Чигер, Денис Реконвальд, Солоха, Олег Кензов, Наталья Валевская, TamerlanAlena, Grosu, Юлия Купцова , Uliana Royce и Михаил Грицкан. Также гостей радовали разнообразием активностей: народными забавами, конкурсами и подарками. Ярким финалом стало зажигательное шоу от Киевского огненного театра и коллективное сжигания пятиметрового чучела Зимы.

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