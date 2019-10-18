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пятница, 18 октября 2019 21:25

Зимнее шоу на ВДНХ возвращается в 5D
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Зимнее шоу "Winterra. Легенда сказочного края" возвращается
Фото: Svitlana Sinchenko
Зимнее шоу "Winterra. Легенда сказочного края" возвращается
Зимнее шоу "Winterra. Легенда сказочного края" возвращается
Зимнее шоу "Winterra. Легенда сказочного края" возвращается

На ВДНХ вернется зимнее шоу "Winterra. Легенда сказочного края".

Шоу покажут в новом для украинского зрителя формате - 5D: актеры будут играть роли и взаимодействовать с залом в пяти плоскостях концерт-холла. Следя за перфомансом на сцене, эпизодами с обеих сторон зала и среди партера, а также по номерам под потолком, зрители окажутся в самом эпицентре событий.

Шоу будет дополнен визуальными спецэффектами, графикой и живым вокалом. В истории изменят сюжетную линию и увеличат количество хореографических и акробатических номеров, по сравнению с предыдущим сезоном. Премьера шоу состоится 12 декабря. Показы продлятся до 19 января 2020-го.

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По сюжету в сказочной стране царит Мороз, в существование которого почти никто не верит. Ход истории под силу изменить только главному герою - старшему брату. Он преодолевать холод, метель и множество препятствий, чтобы найти Мороза и вернуть младшего брата домой.

Билеты на первые показы "Winterra. Легенда сказочного края" уже доступны на официальном сайте.

Роль Мороза сыграет ведущий актер театра "КОЛЕСО" Эдуард Кихтенко, старшим братом станет музыкант Александр Балабанов, а Рассказчиком выступит телеведущий Василий Зверев. Они не только будут удивлять зрителей актерской игрой, но и рассказывать историю в песнях, которые специально для шоу написал Юрий-Юркеш Юрченко.

Впервые шоу "Winterra. Легенда сказочного края" был представлен украинской аудитории прошлой зимой. За сезон шоу посетили более 50 000 зрителей со всей страны.

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