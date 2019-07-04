"Жила бы в этой стране" - грузинская певица об Украине

Нино Катамадзе об Украине. Фото: РБК-Украина.

Нино Катамадзе, грузинская джазовая певица, призналась, что очень любит Украину и с удовольствием жила бы здесь.

Пожаловалась, что каждый раз, приезжая в Украину с концертами, не может найти время для того, чтобы прогуляться по городам и открыть для себя что-то в них новое, рассказала Катамадзе изданию The Lime.

За годы, что она провела в Украине в качестве приглашенного члена жюри на вокальном шоу и во время концертов, между артисткой и слушателями установился тесная связь.

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"Слушатели и я - мы нашли друг друга. Это люди, которым нравится наша музыка, и это первая причина. Вторая - мне кажется, очень чувствуется моя любовь к Украине и ее жителей. Это большая любовь. А еще переживания друг за друга, много общих и сложных историй ", - говорит Нино Катамадзе.

Она призналась, что следит за ситуацией в стране и часто узнает о новостях из телевизора.

"Я бы с удовольствием жила в этой стране, это я точно могу сказать. Здесь очень теплый и отзывчивый народ", - добавила артистка.

Грузия планирует перейти на пропорциональную избирательную систему в условиях нулевого избирательного барьера для парламентских выборов с 2020-го. Об этом заявила правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".