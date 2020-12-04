Жесткого карантина до конца года не будет - МОЗ

В Минздраве рассказали о возможном карантине. Фото: 24 канал

До конца декабря в Украине вряд ли введут жесткий карантин.

"С точки зрения эпидемиологии, с точки зрения медицины сейчас я могу сказать, что мы вряд ли будем вводить жесткий карантин до конца декабря", - министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире телеканала "Эспрессо".

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Напомним, эксперты считают, что введение жестких ограничений - единственная практика, которая применяется во всем мире, чтобы уменьшить количество контактов между людьми. Даже вакцинация не позволит избежать этих непопулярных, административных решений.