Жесткий карантин в Украине скоро закончится: что нужно знать

С понедельника начнут работать непродовольственные магазины, кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры. ФОТО: pexels.com

В полночь 25 января заканчивается локдаун и Украина вернется к ограничениям "оранжевой" зоны. Это означает, что начнут работать непродовольственные магазины, кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры, но с карантинными ограничениями.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что продление локдауна не будет, но адаптивный карантин планируют продлить до 31 марта.

В "оранжевой" зоне запрещается:

- самовольное оставление места самоизоляции, обсервации;

- пребывание в общественном транспорте и помещениях без средств индивидуальной защиты (масок, респираторов)

- проведение концертов, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий по более чем 20 участниками;

- посещение спортзалов, которые не могут соблюдать ограничения - один человек на 20 кв. м;

- работа всех средств размещения, кроме гостиниц;

- плановые госпитализации в медучреждениях;

- проведение дискотек и работа ночных клубов.

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По правилам адаптивного карантина разрешается работа заведений общественного питания, если заполняемость составит менее 50% посадочных мест; работа музеев, библиотек, фитнес-центров, если количество посетителей не превышает одного человека на 20 квадратных метров.

Перевозки в общественном транспорте разрешено в случае заполненности не более 50% мест для сидения.

Спортивные мероприятия, а также матчи игровых видов спорта профессиональных клубов пройдет без зрителей, с ежедневным контролем здоровья участников.

"Оранжевая" зона карантина позволяет проведение учебного процесса в общеобразовательных школах в группах более 20 человек. Обучение может длиться, если самоизоляции есть около 50% группы. Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что ученики 9 и 11 классов смогут вернуться к полноценному обучению в школах после локдауна.

Детсады продолжат работать в обычном режиме.

По обучению в вузах, то эти вопросы будут решаться в зависимости от уровня заболеваемости в регионе.

В Украине с 8 января начался локдаун или "карантин зимних каникул". Продлится он до 24 января включительно. Его ввели именно в этот период и на 16 дней, поскольку так он совпадет с завершением инкубационного периода Covid-19 у людей, заразившихся в течение новогодних праздников. Прогнозы эпидемиологов говорят о постепенном росте статистики Covid-19 в течение января-февраля. Параллельно с этим ожидается сезонное повышение уровня заболеваемости гриппом.