Женщина родила двойню по дороге с пляжа

В Одессе на побережье Черного моря женщина родила двойню. Фото - Факты ICTV

30 июля в Одессе на побережье Черного моря женщина родила двойню.

Она отдыхала на пляже "Отрада", а затем прогуливалась по Трассе здоровья. Схватки начались неожиданно для женщины и окружающих, пишет местное издание Думская.

Отмечается, что помощь роженице оказали прохожие и сотрудники Муниципальной стражи, которые дежурили у спуска с улицы Вице-адмирала Азарова.

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К моменту приезда скорой появился на свет первый ребенок. Вторым уже занялись медики. Роды прошли успешно и без патологий.

В поезде Киев-Мариуполь родилась девочка. Проводники поезда №83 / 84 оказали помощь пассажирке, в которой во время поездки начались роды.