Женщина пыталась продать своего 4-летнего сына в попрошайничество

Жительница Хмельницкой области пыталась продать сына за 15 тысяч гривен. Фото: Hjk

В Хмельницкой области мать пыталась продать своего 4-летнего сына за 15 тысяч гривен.

Женщину задержали правоохранители, ее наказали пятью годами тюрьмы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"32-летняя женщина была задержана в феврале 2018 года. Она отдала своего ребенка посторонним лицам за 15 тыс. грн. "Новые родители" хотели использовать мальчика для занятия попрошайничеством на территории Тернопольской области, что подтверждается соответствующей распиской", - говорится в сообщении.

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После получения средств злоумышленница была разоблачена и задержана. Суд рассмотрел дело и наказал женщину лишением свободы на пять лет.

Сотрудники СБУ совместно с полицией задержали жителя Уманского района Черкасской области. Он пытался продать 3 кг ртути.