Женщина показывает, как выглядеть феерично копируя одежду звезд

Фото: boredpanda.com

Американка Кэти Стурино считает, что можно быть стильным в любом размере.

Более 10 лет женщина проработала PR-агентом и начала вести блог о том, как одеваться, если ты "плюс сайз", сообщает boredpanda.com.

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Блог Кэти быстро завоевал тысячи фолловеров. Она копирует одежду или стиль звезд, чтобы показать - модным можно быть и в крупных размерах.

"Когда я была замужем, то очень переживала за свое тело. Я была одержима 12 размером и его поддержкой. Три года назад я развелась и набрала вес. Сначала, я этого не замечала. Наконец, я набрала 27,5 кг. Мой размер теперь 16, но случилось чудо - я полюбила свое тело", - рассказывает Кэти.

Показали фото из ателье Парижа в начале ХХ в. На них можно увидеть тогдашнюю передовую женскую моду, актуальную для всей Европы. Сами учреждения были местом не только примерки и покупки одежды состоятельными француженками, но и местом, где женщины могли делиться свежими новостями.