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четверг, 05 сентября 2019 21:07

Женщина организовала банду наркоторговцев, продававших опасные психотропы

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  В Одессе задержали наркоторговцев. Фото: od.gp.gov.ua
В Одессе задержали наркоторговцев. Фото: od.gp.gov.ua

Правоохранители задержали наркодельцов, которые продавали опасные психотропы в Одессе.

Как отмечается, наркодилерство организовала 28-летняя уроженка Татарбунар. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Раньше судимая за наркодилерство 28-летняя уроженка Татарбунар организовала "сетку" из соучастников, которые систематически хранили дома и сбывали психотропы в Одессе. Женщина отвечала за получение товара, а 4 жителей Одессы продавали "зелье" тремя путями: через "закладки", с рук в руки, а также через специально созданный интернет магазин ", - говорится в сообщении.

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В ходе обысков правоохранители изъяли 70 г особо опасного психотропного вещества РVP, мобильные телефоны и записи с базой "клиентов".

  В Одессе задержали наркоторговцев. Фото: od.gp.gov.ua
В Одессе задержали наркоторговцев. Фото: od.gp.gov.ua

На Буковине разоблачили группу полицейских, которые продавали наркотики и фальсифицированный алкоголь. Психотропные вещества покупали в гражданских для собственного употребления, часть перепродавали.

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