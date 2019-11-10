Жена нардепа Тищенко рассказала, ревнует ли мужа к его помощнице

Алла Тищенко не ревнует мужа. Фото: Новий канал

Жена нардепа от фракции "Слуга народа" Николая Тищенко Алла не ревнует мужа к его помощнице - 22-летней модели Марьяне Михолап.

Алла объяснила, что Марьяна - ее подруга, говорится в "Светской жизни".

"Марьяну я знала ранее, до этой компании. Когда встал вопрос, нужна ли нам помощница, которая ему будет помогать, мы поняли, что она очень хорошо подходит на эту роль. Я женщина хитрая, у меня все подружки вышли замуж. И Марьяна также помолвлена, у нее серьезные отношения. Николаю всегда везет. Молодая жена, сейчас молодая красивая помощница. Ну ничего, держимся", - сказала Алла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нардеп Тищенко взял в помощницы 22-летнюю модель

Ранее Марьяна Михолап попала в "политический" конфуз. В интервью "Обозревателю" она рассказала, что интересовалась политикой еще со школы. Но не смогла вспомнить имя первого президента Украины. "Кучма. Нет, нет, нет ... Сейчас, Леонид его звали. Я точно помню, дай секунду. Кучма был очень долго ...", - сказала она.