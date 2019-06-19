Жена Медведчука увеличила свою долю в нефтебизнесе. Фото: HJL

Жена пророссийского политика и кума Путина Виктора Медведчука Оксана Марченко увеличила долю в российской нефтяной компании "НЗНП Трейд".

Изменения среди учредителей предприятия "НЗНП Трейд" произошли в конце мая 2019 года. 23 мая доля кипрской компании Ventolor Holding LTD, которой единолично владеет Оксана Марченко, выросла с 50,1% до 61%. Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях".

Из соучредителей компании вышли две фирмы бизнесмена агрария Сергея Кислова ООО "Развитие" и ООО "Дол".

По состоянию на 19 июня 2019 доли предприятия распределились следующим образом: Ventolor Holding LTD - 61%, Наталья Лавренюк - 25% и АО "Финконсалтпро" - 14%.

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