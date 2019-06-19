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среда, 19 июня 2019 22:24

Жена Медведчука увеличила свою долю в нефтебизнесе

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Жена Медведчука увеличила свою долю в нефтебизнесе
Жена Медведчука увеличила свою долю в нефтебизнесе. Фото: HJL

Жена пророссийского политика и кума Путина Виктора Медведчука Оксана Марченко увеличила долю в российской нефтяной компании "НЗНП Трейд".

Изменения среди учредителей предприятия "НЗНП Трейд" произошли в конце мая 2019 года. 23 мая доля кипрской компании Ventolor Holding LTD, которой единолично владеет Оксана Марченко, выросла с 50,1% до 61%. Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях".

Из соучредителей компании вышли две фирмы бизнесмена агрария Сергея Кислова ООО "Развитие" и ООО "Дол".

По состоянию на 19 июня 2019 доли предприятия распределились следующим образом: Ventolor Holding LTD - 61%, Наталья Лавренюк - 25% и АО "Финконсалтпро" - 14%.

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Телеканал ZIK, который ранее принадлежал миллионеру-беглецу Петру Дыминскому, купил нардеп Тарас Козак. Теперь ZIK объединили с NewsOne и "112" в один холдинг "Новости", которым поставили руководить Алексея Семенова. В разное время он был генеральным продюсером "Прямого", NewsOne и "112".

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