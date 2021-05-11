Жена Лещенко показала ср*ку возмущенным ее гуляниями в Москве

Жена члена наблюдательного совета Укрзализныци, бывшего народного депутата Сергея Лещенко Анастасия Топольская, известная под псевдонимом Dj Nastia, впервые прокомментировала свое выступление в московском ночном клубе, который вызвал волну возмущений.

Реакция появилась в ее Instagram-истории.

Она опубликовала фото, на котором маленькая девочка сидит "по нужде".

"Передаю привет всем ботофермам и хейтерам. Пишите еще. Поднимайте мои публикации на топ", - подписала фото Топольская.

Напомним, 9 мая Анастасия Топольская выступила в московском клубе "Мутабор". Своими гуляниями активно щеголяла в сети. Это не первые ее гастроли в РФ. С начала войны она ездила к оккупантам не менее 10 раз.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.