Землю накроет магнитная буря

1 марта на Земле начнется магнитная буря, которая продлится 3 дня. Фото: vladtime.ru

Март этого года начинается с магнитной бури. Она продлится 3 дня.

Начнется буря резко и затем постепенно будет ослабевать. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

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Прогнозируется, что эта буря будет слабой. Однако метеочувствительные люди все же могут почувствовать ее влияние на здоровье. Это может быть головная боль, головокружение, тошнота, раздражительность, бессонница, боли в мышцах и спине, обострение хронических заболеваний.

Поэтому медики советуют проводить больше времени на свежем воздухе, соблюдать режим дня, исключить из рациона вредную пищу и алкоголь. В случае существенного ухудшения самочувствия - обратиться к семейному врачу.

В марте ожидается 6 магнитных бурь, по которым люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут почувствовать ухудшение самочувствия.