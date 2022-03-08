"Зеленый коридор" из Сум: объявили новые подробности эвакуации гражданского населения

Из Сум продолжают вывозить местных "зеленым коридором". Фото - Украинская правда

Всем, кто собирается уехать из города Сумы "зеленым коридором", нужно проехать городской блокпост до 19:30. Несмотря на то, что режим тишины будет продолжаться до 21 часа - горожане должны уехать раньше. Об этом сообщил руководитель военной администрации Дмитрий Живицкий.

Видео с обращением он выложил у себя в Telegram.

"Конечное время выезда из города Сумы – 19.30. Чтобы не было проблем, замечаний, После 19.30 блокпост на Роменской закрывается, уехать будет невозможно. Режим тишины продлится до 21.00", - сказал Живицкий.

По словам Дмитрия Живицкого, около 16.00 из города Сумы отправилась колонна, сформированная из частных авто. На блокпостах к ней смогут присоединяться новые автомобили. Машины едут в сопровождении автобуса "Красного креста".

Во время организации зеленого коридора для эвакуации гражданских из города Сум - была слышна стрельба. Позже стало известно, что стреляли российские военные, увидевшие украинских бойцов на блокпостах. По словам руководителя военной администрации Дмитрия Живицкого, стрельба не нарушила условия эвакуации гражданского населения.