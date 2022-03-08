"Зеленый коридор" из Сум: объявили новые подробности эвакуации гражданского населения

 
Ексклюзивы
1/5
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
Просмотров: 180
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1728
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
Просмотров: 4338
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
Просмотров: 3438
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
Просмотров: 369
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
1 Просмотров: 12447
Чем больше проигрывает российская армия, тем более подлые и кровавые ее преступления – что пишет о нас мировая пресса
Чем больше проигрывает российская армия, тем более подлые и кровавые ее преступления – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2358
Львов готовится к обороне и принимает беженцев: как сейчас живет один из главных форпостов тыла
Львов готовится к обороне и принимает беженцев: как сейчас живет один из главных форпостов тыла
Просмотров: 2178
"Не смогу простить врагам и убийцам" - как сети в Прощенное воскресенье реагируют на войну
"Не смогу простить врагам и убийцам" - как сети в Прощенное воскресенье реагируют на войну
Просмотров: 1035
"Сотни миллиардов долларов" - сколько денег Украина может получить от национализации российских активов
"Сотни миллиардов долларов" - сколько денег Украина может получить от национализации российских активов
Просмотров: 3141
Фото
Все фото
13
2
7
10
2
&quot;У настоящего мужчины и микрофон настоящий&quot;: сеть заполонили мемы с Кимом и Зеленским
"У настоящего мужчины и микрофон настоящий": сеть заполонили мемы с Кимом и Зеленским
Враги расстреляли микроавтобус с воспитательницами детдома. Есть жертвы
Враги расстреляли микроавтобус с воспитательницами детдома. Есть жертвы
РФ подвозит новые партии ракет &quot;Искандер&quot; и другую технику в Беларусь
РФ подвозит новые партии ракет "Искандер" и другую технику в Беларусь
Гуманитарная катастрофа: в Ирпене не позволяют убрать тела с улиц (18+)
Гуманитарная катастрофа: в Ирпене не позволяют убрать тела с улиц (18+)
Сын и внук Ротару на лодке бежали из Украины
Сын и внук Ротару на лодке бежали из Украины
Видео
Все видео
"Хватают на улице, забирают паспорт и отправляют воевать" - видео с боевиком так называемой ЛНР
"Хватают на улице, забирают паспорт и отправляют воевать" - видео с боевиком так называемой ЛНР
Враг может давить только психологически: поэтому рассказывают о продвижении и массированных ударах - Арестович
Враг может давить только психологически: поэтому рассказывают о продвижении и массированных ударах - Арестович
Россияне тайно хоронят своих убитых солдат в украинский чернозем
Россияне тайно хоронят своих убитых солдат в украинский чернозем
В случае человеческих жертв при обстрелах гуманитарных конвоев обратимся в трибунал - Верещук
В случае человеческих жертв при обстрелах гуманитарных конвоев обратимся в трибунал - Верещук
"Жене подаришь": пойманным на границе "защитникам" раздали тюльпаны
"Жене подаришь": пойманным на границе "защитникам" раздали тюльпаны
Интервью
1/5
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Просмотров: 2952
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
Просмотров: 531
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
Просмотров: 1098
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
Просмотров: 2682
"Россию могут остановить только несоизмеримые потери военных и массовое уничтожение техники" - полковник
"Россию могут остановить только несоизмеримые потери военных и массовое уничтожение техники" - полковник
Просмотров: 6912
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
08 марта 2022
Просмотров: 216
Одна кров
– Скільки разів уночі обстрілювали? – щоранку старша донька зідзвонюється з подругою Діаною в Києві. Дів­чинка з мамою ...
вторник, 08 марта 2022 16:44

"Зеленый коридор" из Сум: объявили новые подробности эвакуации гражданского населения

  Комментировать
&quot;Зеленый коридор&quot; из Сум: объявили новые подробности эвакуации гражданского населения
Из Сум продолжают вывозить местных "зеленым коридором". Фото - Украинская правда

Всем, кто собирается уехать из города Сумы "зеленым коридором", нужно проехать городской блокпост до 19:30. Несмотря на то, что режим тишины будет продолжаться до 21 часа - горожане должны уехать раньше. Об этом сообщил руководитель военной администрации Дмитрий Живицкий.

Видео с обращением он выложил у себя в Telegram.

"Конечное время выезда из города Сумы – 19.30. Чтобы не было проблем, замечаний, После 19.30 блокпост на Роменской закрывается, уехать будет невозможно. Режим тишины продлится до 21.00", - сказал Живицкий.

По словам Дмитрия Живицкого, около 16.00 из города Сумы отправилась колонна, сформированная из частных авто. На блокпостах к ней смогут присоединяться новые автомобили. Машины едут в сопровождении автобуса "Красного креста".

Во время организации зеленого коридора для эвакуации гражданских из города Сум - была слышна стрельба. Позже стало известно, что стреляли российские военные, увидевшие украинских бойцов на блокпостах. По словам руководителя военной администрации Дмитрия Живицкого, стрельба не нарушила условия эвакуации гражданского населения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Зеленый коридор" из Сум: объявили новые подробности эвакуации гражданского населения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Работают Байрактары. Показали колонну уничтоженной техники
Работают Байрактары. Показали колонну уничтоженной техники 1 Просмотров: 54161
В России нашли &quot;козла отпущения&quot; за провал блицкрига в Украине - эксдепутат Госдумы
В России нашли "козла отпущения" за провал блицкрига в Украине - эксдепутат Госдумы Просмотров: 32351
Франция сделала обнадеживающий прогноз по поводу окончания войны
Франция сделала обнадеживающий прогноз по поводу окончания войны Просмотров: 26883
Немецкий журналист показал последствия атаки оккупантов на Ирпень
Немецкий журналист показал последствия атаки оккупантов на Ирпень
9
 Просмотров: 22551
Янукович вспомнил Шевченко и предложил Зеленскому сдаться
Янукович вспомнил Шевченко и предложил Зеленскому сдаться
2
 3 Просмотров: 17880
Общество
"Что тебе дали эти москали, кроме миллионов?" - украинский подполковник призвал брата-депутата не позорить семью
"Что тебе дали эти москали, кроме миллионов?" - украинский подполковник призвал брата-депутата не позорить семью Просмотров: 72
"Закрытое небо преломит ход войны. Это отнимет преимущество России" - Пионтковский
"Закрытое небо преломит ход войны. Это отнимет преимущество России" - Пионтковский Просмотров: 378
Укробронпром готов заплатить миллион долларов за самолет врага
Укробронпром готов заплатить миллион долларов за самолет врага Просмотров: 342
Taco Bell, KFC и Pizza Hut: из России уходит известный фастфуд (уточнено)
Taco Bell, KFC и Pizza Hut: из России уходит известный фастфуд (уточнено) Просмотров: 198
"У настоящего мужчины и микрофон настоящий": сеть заполонили мемы с Кимом и Зеленским
"У настоящего мужчины и микрофон настоящий": сеть заполонили мемы с Кимом и Зеленским
13
 Просмотров: 13458
Больше всего комментируют
6
Янукович снова прилетел в Беларусь перед переговорами Украины с россиянами
3
Венгрия запретила поставлять Украине оружие через свою территорию
3
Янукович вспомнил Шевченко и предложил Зеленскому сдаться
2
Пилоты-убийцы сбитого над Харьковом истребителя живы – одного уже повязали
2
Порошенко призвал закрыть украинское небо и дать больше оружия
Голосов: 59797
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть